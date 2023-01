Rappel : manque de colle sur la nouvelle Mercedes-AMG SL

L’appellation SL est la plus ancienne encore utilisée au sein de la gamme Mercedes : la première génération remonte à 1954. Depuis quelques mois, c’est le septième opus qui prend place dans les showrooms de la marque. Un modèle aux ambitions importantes puisque, en plus de prendre la suite de la lignée, il est en charge de remplacer les défuntes AMG GT coupé et roadster. C’est d’ailleurs la filiale de Mercedes qui en a assuré le développement et qui se charge de la production.

Porteuse du nom de code W232, la nouvelle SL, qui marque le retour de la capote souple sur ce modèle, est victime d’une anomalie peu banale. En effet, le constructeur indique que, sur certains exemplaires, assemblés entre le 30 juin 2021 et le 27 juin 2022, le cache du cadre de toit situé au-dessus du pare-brise peut être insuffisamment fixé. L’opération 6590006 prévoit donc que ces véhicules reçoivent un supplément de colle au niveau de cet élément.

En France, 37 véhicules sont concernés par ce rappel. Tous sont des versions 63 4Matic+, le haut de gamme de ce modèle. Afin de corriger ce problème, les concessionnaires devront conserver la voiture durant toute une journée. Les propriétaires sont directement contactés par le constructeur.