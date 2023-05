Rappel : perte de puissance pour plus de 60 000 Jeep Wrangler

Il y a quelques semaines, Jeep rendait public une grave malfaçon qui touche les batteries de la Jeep Wrangler Unlimited 4xe. C’est, à nouveau, cette version qui doit repasser en atelier. Mais, cette fois-ci, le nombre d’exemplaires concernés est bien plus important.

En effet, ce sont, précisément, 62 909 de ces véhicules, assemblés entre le 2 septembre 2020 et le 17 août 2022, qui sont touchés par l’opération référencée ZB7. Et, ce, sur le seul territoire des États-Unis puisque, jusqu’à présent, Jeep n’a pas organisé de rappels semblables dans d’autres pays.

Le problème touche les logiciels de pilotage du module de contrôle de la transmission (TCM), du processeur de contrôle du système hybride (HCP) et de l’auxiliaire de ce dernier (AHCP). La défaillance se traduit par une perte brutale de puissance lorsque le véhicule roule, que ce soit à vitesse stabilisée ou lors des phases d’accélération. Un problème qui a déjà eu des conséquences graves, puisque les autorités nord-américaines suspectent qu’il a déjà été la cause de deux accidents et d’un blessé. De nouvelles versions de ces logiciels vont être installées sur les véhicules afin de résoudre ce souci.

Si, pour le moment, Jeep ne semble pas prévoir de rappel semblable dans notre pays, il est fort probable que les concessionnaires européens auront bientôt à leur disposition ces nouveaux softwares. Les propriétaires de telles Jeep ont donc tout intérêt à se tenir au courant de la disponibilité de ces derniers afin que leur Wrangler soit mise à jour le plus rapidement possible.