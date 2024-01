Rappel : plus de 30 000 BMW concernées par un problème d’airbag

S’il est impossible de nier que l’airbag a permis, en quelques décennies, de sauver un nombre incalculable de vies, on ne peut que constater que c’est également un sacré casse-tête pour les constructeurs dans de nombreux cas. Il est ainsi la raison de nombreux rappels orchestrés sur des véhicules atteignant parfois des âges respectables.

Nouvelle démonstration aujourd’hui avec une double opération mise en place, sous les références 0072500200 et 0032430300, par BMW. Sont concernés ici les X5 et X6 sortis de chaîne entre le 27 octobre 2006 et le 8 juin 2014, ce qui représente, pour le seul marché français, le nombre respectable de 33 834 exemplaires de ces modèles. Toutes les versions de ces imposants modèles, y compris les redoutables M, font l’objet de ce rappel. Rappelons que, depuis toujours, ces deux Bmw sont exclusivement assemblés dans l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud (États-Unis).

Sur ces derniers, les techniciens du réseau devront procéder au remplacement de l’airbag passager. En effet, la maison mère a constaté que le générateur de gaz de ce coussin pouvait vieillir prématurément et, donc, ne plus remplir parfaitement son office en cas de choc.

BMW France précise que cette intervention nécessite l’immobilisation de l’auto durant 2 h 40.