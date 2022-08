Rappel pour plus de 10 000 Mercedes Vito et Classe V

Comme la plupart de ses concurrents, Mercedes donne deux visages à sa camionnette intermédiaire. D’un côté, on trouve les versions purement utilitaires et leurs dérivés Combi, que la marque nomme Vito. De l’autre, il y a des variantes plus raffinées qui ont vocation à transporter les familles et le VIP, le Classe V. Techniquement très proche, ces deux véhicules partagent le plus souvent leurs soucis.

C’est ce qui se passe actuellement avec le rappel que Mercedes référence VS2KUMIPU en interne. Cette opération consiste à éviter un possible incendie en procédant au remplacement de la valve de communication by-pass du refroidisseur de recyclage des gaz d’échappement, ce dernier élément étant plus souvent connu sous le terme de vanne EGR.

En effet, un problème de pression a été détecté entre le circuit du liquide de refroidissement et celui à vide. Si cette pression vient à être négative, ce liquide pénètre alors dans le circuit à vide et entre en contact avec les valves de commutation. S’ensuit une montée en température de ces dernières pouvant déboucher sur un départ de feu.

Dans l’Hexagone, 11 126 Vito et Classe V, produits entre le 16 janvier 2019 et le 13 novembre 2021, sont concernés par ce rappel. Les types de réception à l’homologation CE (case K de la carte grise) des exemplaires qui doivent être modifiés sont e1*2007/46*0457* suivi de 21, 22, 23, 24 ou 25, e1*2007/46*458* suivi de 14, 20 ou 22, et e1*2007/46*0459* suivi de 13, 14 ou 15.