Rappel : problème de ceinture de sécurité chez Porsche

En diversifiant sa gamme, au travers de SUV, berlines et breaks, Porsche, longtemps cantonné aux voitures de sport, a augmenté sa production dans des proportions considérables. Elle a, dans le même temps, fait exploser le nombre de véhicules concernés par un rappel lorsque ce genre d’opération s’avère nécessaire.

Le rappel référencé APA9 illustre parfaitement ce propos. Tout d’abord parce qu’il concerne deux des véhicules les plus produits par la marque, à savoir les Macan et Panamera. D’autre part parce que les exemplaires concernés ont été produits à compter du 29 avril 2014 et jusqu’au 13 février 2023. Ce sont donc potentiellement plusieurs dizaines de milliers d’autos qui peuvent être touchés, même si Porsche n’a pas précisé le nombre précis de véhicules qui sont réellement rappelés. Seule indication donnée par le constructeur, les Macan sont du type 95B et ont été homologués sous les références e13*2007/46*1165* suivi d’un nombre compris entre 02 et 05, entre 10 et 21, ou encore du 07 ou du 08. Quant aux Panamera, du type 971, leurs types CE débutent par e13*2007/46*0971* et se terminent par un nombre allant de 02 à 16.

Dans le cas présent, il s’agit de contrôler l’un des points de fixation des ceintures de sécurité arrière. Celle-ci peut, en effet, être imparfaitement installée et, ainsi, ne pas remplir son office en cas de forte décélération ou d’accident.