Rappel : problème de pompe à eau chez Bentley

Même si la production en nombre limitée permet, le plus souvent, aux constructeurs les plus exclusifs de se mettre à l’abri de la nécessité d’organiser des rappels, elle ne leur assure pas toujours d’échapper à un défaut de fabrication récurrent. Aussi, Bentley vient de mettre à jour un problème concernant les Continental GT, Continental GTC et Flying Spur assemblées entre les 15 juin 2018 et 10 juillet 2020.

Toujours très discrète, la maison anglaise fournit assez peu de détails sur les modèles qui devront repasser en atelier. Tout juste sait-on qu’ils ont été homologués sous le type CE e13*2007/46*0634* et que le rappel qui les vise porte la référence RE23/02.

En revanche, comme l'y oblige les règles européennes concernant ce type d’opération, le problème a clairement été expliqué. Il concerne les pompes à eau qui peuvent, dans certaines circonstances, générer une pression négative. Au lieu d’être envoyé vers le circuit de refroidissement du moteur, le liquide peut alors s’infiltrer dans le boîtier de cette pompe et entrer en contact avec le circuit imprimé et les connexions électriques, provoquant une panne de ce dispositif. Bentley n’écarte pas non plus la possibilité d’un endommagement thermique du faisceau externe de la pompe de liquide de refroidissement pouvant conduire, dans les cas extrêmes, à un risque d’incendie.