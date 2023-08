Rappel : quand le Volkswagen Grand California se transforme en cabriolet

On ne présente plus le Volkswagen California, qui fête cette année ses 20 ans. Conçu sur la base de l’utilitaire Transporter, ce modèle est aménagé façon camping-car, sans avoir les inconvénients, notamment en matière d’encombrement et de rigidité, de ces derniers. Une formule dont raffolent les marques allemandes puisque Ford, avec le Transit Custom Nugget, et Mercedes, avec le Marco Polo, propose également de telles formules. Dans le même esprit, Renault commercialise également, depuis peu, le Trafic SpaceNomad.

Pour ceux qui trouvent le California trop étriqué et regrette qu’il soit privé d’une douche, Volkswagen a complété sa gamme en 2019 avec le Grand California établi, cette fois-ci, sur le plus grand modèle de sa gamme utilitaire, le Crafter. Comme le sont la plupart des camping-cars, le Grand California dispose, sur son toit, d’une lucarne permettant de faire entrer la lumière dans la partie arrière. Et c’est cette dernière qui pose problème.

Pour des raisons de poids et de résistance aux chocs, cette fenêtre est faite de plastique et est collée sur le pavillon même. Mais le constructeur vient de faire savoir, qu’à haute vitesse, elle pouvait se décoller et devenir ainsi une source d’accident pour les véhicules qui suivent. Ce défaut concerne les exemplaires des millésimes 2019 à 2022 (dates de fabrication comprises entre le 16 mai 2019 et le 20 juin 2022) ce qui, dans l’Hexagone, devrait concerner quelques centaines d’exemplaires. Une information non confirmée par Volkswagen France.

De même, aucun détail n’a été fourni quant à la nature exacte de l’intervention qui sera réalisée, mais on peut sans peine imaginer qu’il s’agit ici de recoller plus fortement cette lucarne.