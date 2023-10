Rappel : risque d’incendie pour le Mercedes Sprinter

En matière d’automobile aussi, l’effet papillon existe. Cette théorie, établie par le scientifique américain Edward Norton Lorenz, veut qu’une petite cause puisse aboutir à de grandes conséquences. Le rappel que Mercedes identifie sous les références VS30SIGEBL et 8297010 illustre parfaitement ce propos.

Il s’agit, ici, de résoudre le problème posé par un simple fusible, celui du système de chauffage, de ventilation et de climatisation de certains Sprinter, un gros utilitaire qui bataille sur le marché avec les Renault Master et Volkswagen Crafter.

Plus précisément, ce sont des exemplaires sortis de chaîne entre le 22 mars 2017 et le 2 novembre 2020 qui vont devoir repasser en atelier. En effet, cet élément est possiblement défectueux, ce qui peut entraîner une augmentation de la chaleur dans le compartiment moteur avec, dans les cas extrêmes, le déclenchement d’un incendie.

Mercedes n’a fourni que très peu de précisions concernant ce problème. Il semble toutefois que l’opération se limite au remplacement de ce fusible et au contrôle de l’absence de dégâts sur les éléments avec lesquels il est en relation. Dans la plupart des cas, l’immobilisation en atelier ne devrait donc durer qu’une poignée de minutes.

Le constructeur n’a pas non plus donné d’informations concernant le nombre de Sprinter concernés mais, dans notre pays, ils pourraient être plus de 35 000.