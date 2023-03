Rappel : risque d’incendie sur la Citroën C5 X

Quoi qu’en disent les mauvaises langues, les voitures made in China peuvent afficher un niveau de qualité tout à fait honorable. Preuve en est avec la C5 X qui, plus d’un an après son lancement, n’avait encore connu aucun rappel officiel lié à la sécurité. Nous employons ici le passé car, depuis quelques jours, la familiale du double chevron fait l’objet d’une opération de ce genre, référencée JKH.

Cette dernière vise à remplacer un flexible d’acheminement du carburant sur les exemplaires assemblés entre le 22 février et le 7 juin 2022. En effet, Citroën fait état de la mauvaise qualité de ce composant, ce qui peut entraîner une fuite de carburant et, dans le pire des cas, l’incendie du véhicule.

Citroën ne précise pas combien de C5 X vont être rappelées. Mais, en France, on peut estimer que cela concerne jusqu’à un millier de véhicules. Naturellement, au vu du risque encouru, les propriétaires de ces voitures sont contactés directement par le constructeur. Identifiées par le type CE d’homologation (qui apparaît dans la case K de la carte grise) e9*2018/858-11066* suivi de 02 ou de 03, les C5 X mises en cause devraient, d’après nos informations, être immobilisées durant un maximum de deux heures.