Rappel : risque d’incendie sur plus de 100 000 Kia Sportage

Une défaillance du HECU, l’unité de commande électro-hydraulique du système de freinage a été identifiée sur certains Kia Sportage circulant en Amérique du nord et mis en circulation durant les millésimes 2014 à 2016.

Rien qu’aux Etats-Unis, ce sont plus de 100 000 véhicules, assemblés entre le 30 septembre 2013 et le 16 novembre 2015, qui sont concernés. Sur ces autos, l’HECU peut dysfonctionner et produire un court-circuit. Le constructeur précise ainsi que 3 véhicules ont déjà connu un départ de feu suite à ce problème. La marque se veut toutefois rassurante en indiquant que seul 1 % des Sportage rappelés seraient touchés par ce problème.

Aucune indication quant aux motorisations et/ou versions pouvant connaitre ce souci n’a été communiqué. Toutefois, on sait que seul des Sportage essence sont impliqués, les versions CRDi n’ayant pas été commercialisées en Amérique du nord. Kia précise néanmoins que l’allumage du voyant ABS au tableau de bord est un indicateur possible de cette panne. Elle recommande également de ne plus stationner son Sportage qu’à l’air libre et à bonne distance d’autres véhicules ou de bâtiments.

La NHTSA, autorité américaine de la sécurité routière, supervise ce rappel qui sera notifié, par courrier, aux propriétaires des véhicules concernés dès la fin de ce mois.