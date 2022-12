Rappel : risque d’incendie sur trois Citroën

Pour transporter leur énergie, les véhicules électriques font appel à plusieurs cabales très haute tension situés entre le système de chargement et la batterie, et cette dernière et le(s) moteur(s). L’un de ses faisceaux pose actuellement problème sur une partie de la production des Citroën 100 % électrons.

Le constructeur ne fournit pas de détails sur l’élément concerné, ni sur la cause de ce défaut. Toutefois, comme le veut la procédure de l’Union Européenne, il a été indiqué que cette malfaçon pouvait entraîner une fort échauffement, pouvant aller jusqu’à causer l’incendie du véhicules.

Citroën contacte donc actuellement les possesseurs de C4, SpaceTourer et Jumpy assemblés du 25 mars au 29 avril de cette année, ce qui correspondrait à un peu plus d’un millier de véhicules sur le seul territoire français. L’intervention consisterait, une fois une analyse du faisceau effectuée, à remplacer ce dernier s’il s’avère qu’il est défectueux. L’opération devrait alors conduire à une immobilisation d’au moins une journée.

Si vous êtes le propriétaire de l’un de ces véhicules et que vous n’avez pas déjà été contacté par Citroën, vous pouvez demander à votre concessionnaire de vous indiquer si votre auto est concernée par le rappel référencé JFN.