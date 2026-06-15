Renault 4 Troop : comment le constructeur a transformé son SUV familial en arme de guerre

Vous avez sous les yeux la Renault la plus exclusive des dernières années. Pas la plus rapide ni la plus luxueuse, certes, mais assurément la plus bardée de technologies de pointe. Et, surtout, inaccessible au grand public.

Développé conjointement avec Thales, champion français (et mondial) des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, ce Rafale à motorisation hybride et transmission intégrale est présente comme un prototype de "Véhicule Civil Multi-Rôles (VCMR), adapté aux nouveaux besoins opérationnels des forces terrestres", et apte à faire office de poste de commandement mobile.

Le programme du 4 Troop (son petit nom) est large, puisqu’il comprend aussi bien "aide à la décision, reconnaissance, coordination sur le terrain, escorte, soutien logistique, surveillance de zones sensibles, ou déploiement de drones et de robots." Et ses concepteurs de préciser que "son système d’alimentation Vehicle-to-Load (V2L) permet également de renforcer son autonomie énergétique et d’alimenter directement certains équipements électriques sur le terrain."

Difficile d’en savoir beaucoup plus sur le détail des adaptations réalisées, secret defense oblige, mais les experts retiendront que l’engin dispose de capacités développées dans le cadre de l’environnement Scorpion1, le réseau tactique de combat collaboratif des forces terrestres.

"Avec le VCMR, qui s’appuie sur la large gamme des plateformes Renault Group, nous explorons une approche pragmatique et souveraine de la mobilité opérationnelle, afin de répondre rapidement aux nouveaux besoins des forces pour augmenter les moyens d’anticipation et d’actions sur le terrain", observe Franck Naro, Vice-Président Ingénierie et Développement projets du groupe Renault. "En nous appuyant sur des plateformes civiles éprouvées et sur notre capacité industrielle, nous proposons une solution agile, résiliente et immmédiatement mobilisable."

Cette nouvelle appétence des constructeurs automobiles européens pour les questions de défense est liée au contexte géopolitique causé par l’invasion de l’Ukraine en 2022, à quoi s’ajoutent les incertitudes quant à l’implication des Etats-Unis dans l’OTAN. Au premier semestre 2025, la commission européenne avait dévoilé le plan ReArm Europe, qui comprenait un investissement de 800 milliards d’euros en faveur des industries de défense. Récemment, les groupes Volkswagen et Mercedes ont d'ailleurs dévoilé des projets comparables à ceux de Renault.