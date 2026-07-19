Sur l’autoroute près de Saint-Etienne, la tornade a renversé les camions

Les phénomènes météorologiques violents se sont multipliés en France ces derniers jours. Outre des orages qui ont fait deux victimes dans l’Isère et dans la Haute-Vienne, la région du Forez a été traversée par une véritable tornade ce jeudi.

Le phénomène est passé au-dessus de l’autoroute A72 près de la ville de Saint-Etienne, sur plusieurs kilomètres. Et il était tellement intense que certains véhicules ont carrément été renversés : dans les vidéos ci-dessous, on peut voir deux semi-remorques se mettre sur la tranche à cause de la force des vents.

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« Ça faisait très peur »

Les automobilistes présents sur place ont cru halluciner et mieux valait se trouver dans un véhicule à cet instant : dans une zone commerciale à proximité, une femme de 26 ans a raconté avoir été emportée dans les airs par cette tornade comme le rapportent les journalistes de RTL.

La circulation des trains a aussi été perturbée par ce phénomène, avec une coupure au niveau de la ligne entre Saint-Etienne et Lyon (elle a pu rouvrir le vendredi après-midi).

Pas de victime

Cette tornade n’a heureusement pas fait de victimes, au-delà des dégâts constatés sur l’autoroute A72 et dans certaines zones de la région touchée. Dans ce genre de situation, les camions à remorques sont généralement plus à risque que les voitures à cause de leurs surfaces latérales importantes et de leur centre de gravité très haut. Et on ne recense pas de voiture envolée dans les airs comme ça a pu être le cas récemment en France dans d’autres épisodes hors normes de ce type.