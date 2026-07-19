Sur l’autoroute près de Saint-Etienne, la tornade a renversé les camions
La tornade qui a traversé le Forez ce jeudi était tellement intense qu’elle a couché les camions sur l’autoroute A72 près de St-Etienne. Les automobilistes n’en ont pas cru leurs yeux…
Les phénomènes météorologiques violents se sont multipliés en France ces derniers jours. Outre des orages qui ont fait deux victimes dans l’Isère et dans la Haute-Vienne, la région du Forez a été traversée par une véritable tornade ce jeudi.
Le phénomène est passé au-dessus de l’autoroute A72 près de la ville de Saint-Etienne, sur plusieurs kilomètres. Et il était tellement intense que certains véhicules ont carrément été renversés : dans les vidéos ci-dessous, on peut voir deux semi-remorques se mettre sur la tranche à cause de la force des vents.
« Ça faisait très peur »
Les automobilistes présents sur place ont cru halluciner et mieux valait se trouver dans un véhicule à cet instant : dans une zone commerciale à proximité, une femme de 26 ans a raconté avoir été emportée dans les airs par cette tornade comme le rapportent les journalistes de RTL.
La circulation des trains a aussi été perturbée par ce phénomène, avec une coupure au niveau de la ligne entre Saint-Etienne et Lyon (elle a pu rouvrir le vendredi après-midi).
Pas de victime
Cette tornade n’a heureusement pas fait de victimes, au-delà des dégâts constatés sur l’autoroute A72 et dans certaines zones de la région touchée. Dans ce genre de situation, les camions à remorques sont généralement plus à risque que les voitures à cause de leurs surfaces latérales importantes et de leur centre de gravité très haut. Et on ne recense pas de voiture envolée dans les airs comme ça a pu être le cas récemment en France dans d’autres épisodes hors normes de ce type.
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