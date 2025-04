Un millier de Dacia Jogger rappelés

Elles sont huit et ne mesurent que quelques centimètres, mais leur rôle en matière de sécurité peut s’avérer majeur. Elles, ce sont les vis de fixation des porte-fusées arrière de la Dacia Jogger. Méconnues, ces fameuses porte-fusées sont pourtant des composants majeurs, puisqu’elles sont reliées, notamment, aux amortisseurs et au système de freinage (disques, plaquettes, tambours…).

Comme tous les constructeurs, Dacia utilise donc des matériaux parmi les plus résistants, tels que l’aluminium, la fonte ou l’acier trempé, pour garantir la solidité de ces éléments. Ce n’est d’ailleurs pas celle-ci qui est ici mise en cause mais les vis précédemment nommées chargées de maintenir les porte-fusées en place au fil du temps et des kilomètres.

Couple insuffisant

Le constructeur franco-roumain a toutefois constaté que, sur certains exemplaires du Jogger, le couple de serrage de ces vis était insuffisant. La résistance à la fatigue de l’assemblage vissé peut donc être insuffisante et se dégrader au fur et à mesure des trajets. Dans les cas extrêmes, la perte d’une roue, et les conséquences terribles que cela peut entraîner, n’est pas à exclure.

Un coup de clé (dynamométrique), et ça repart

Sur 1 423 Jogger circulant en France et dont les dates de production sont comprises entre le 11 janvier et le 14 octobre 2024, ces 8 vis seront donc remplacées et serrées au couple, 105 Nm, initialement prévu par le cahier des charges.

Les propriétaires de ces véhicules ont été ou seront très rapidement contactés par la marque afin de fixer un rendez-vous auprès de leur concessionnaire.