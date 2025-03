Si Toyota remporte un succès grandissant avec ses modèles hybrides, au point de pouvoir s’enorgueillir que son petit SUV Yaris Cross est le plus vendu du genre en France, certains modèles demeurent dans l’ombre. Pourtant, en cochant les cases SUV et full hybrid, le Highlander avait, sur le papier, de nombreux atouts pour réussir.

Souvent considéré comme un grand frère du Rav4, ce modèle XXL, à nos yeux d’Européens, est pourtant l’un des best-sellers de la marque nipponne sur le marché nord-américain. Chez nous, en revanche, il ne s’écoule qu’à quelques centaines d’exemplaires par an, sans doute à cause de tarifs, supérieurs à 70 000 €, qui le mettaient en concurrence avec des rivaux à l’image plus prestigieuse.

Plus de 4 années concernées

Ce faible succès explique que le rappel que Toyota a affublé du matricule 24SD-129 ne concerne que 1 025 exemplaires dans l’Hexagone. La période de production concernée s’étale pourtant du 6 décembre 2019 au 12 janvier 2024. Si vous est le propriétaire d’un Highlander fabriqué entre ces deux dates et dont le type CE débute par e6*2018/858*00001* suivi de 00, 01, 02 ou 03, ce qui suit vous concerne au premier plan

Des passagers mal entourés

Sur ces véhicules, il s’avère que l’une des traverses des dossiers de sièges du deuxième rang ne répond pas au cahier des charges de la marque. Si une partie de cette rangée est rabattue, les occupants de celle restée en place peuvent être en contact avec cette traverse et être ainsi possiblement blessé.

Les concessionnaires sont donc chargés de rajouter un renfort sur l’armature du dossier afin d’éviter ce contact. Une opération qui demande moins d’une demi-heure d’intervention.