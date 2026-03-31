Une BYD façon château de cartes surprise à Marseille

Le photographe et spotter Parked in Marseille partage régulièrement sur le réseau social Instagram ses trouvailles dans les rues de la ville. Plutôt habitué des supercars, youngtimers et belles anciennes, sa dernière publication concerne une voiture difficile à ranger dans ces catégories. Le modèle en question : une BYD Dolphin Surf déguisée en château de cartes.

Les clichés montrent l’urbaine asiatique survoltée avec son déguisement spectaculaire. Aux côtés d’une équipe de tournage, la BYD reçoit de nombreuses cartes sur toute sa carrosserie ainsi que ces jantes. Publicité, clip promotionnel ou exercice artistique, difficile de savoir quelle est la destination d’une transformation aussi étonnante que chronophage à réaliser.

Un tarif sous les 20 000 euros

Comme souvent chez les constructeurs chinois, la Byd Dolphin Surf débarque en France avec un positionnement agressif. La grille des prix débute avec la version Active 88 chevaux à 19 990 euros avec une batterie de 30 kWh et une autonomie de 220 kilomètres selon la norme WLTP. La plus endurante concerne la déclinaison Boost (toujours en 88 chevaux) à 23 990 euros pour 322 kilomètres d’autonomie. Enfin, la plus puissante baptisée Comfort pousse le curseur à 156 chevaux avec 310 kilomètres sans passer par la prise (25 990 euros).