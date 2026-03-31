Une BYD façon château de cartes surprise à Marseille
Marseille regorge de véhicules surprenants. Dernière voiture illustrant le phénomène : une BYD Dolphin Surf recouverte par des cartes. Un exemplaire de la citadine chinoise qui ne passe pas inaperçu dans la cité phocéenne.
Le photographe et spotter Parked in Marseille partage régulièrement sur le réseau social Instagram ses trouvailles dans les rues de la ville. Plutôt habitué des supercars, youngtimers et belles anciennes, sa dernière publication concerne une voiture difficile à ranger dans ces catégories. Le modèle en question : une BYD Dolphin Surf déguisée en château de cartes.
Les clichés montrent l’urbaine asiatique survoltée avec son déguisement spectaculaire. Aux côtés d’une équipe de tournage, la BYD reçoit de nombreuses cartes sur toute sa carrosserie ainsi que ces jantes. Publicité, clip promotionnel ou exercice artistique, difficile de savoir quelle est la destination d’une transformation aussi étonnante que chronophage à réaliser.
Un tarif sous les 20 000 euros
Comme souvent chez les constructeurs chinois, la Byd Dolphin Surf débarque en France avec un positionnement agressif. La grille des prix débute avec la version Active 88 chevaux à 19 990 euros avec une batterie de 30 kWh et une autonomie de 220 kilomètres selon la norme WLTP. La plus endurante concerne la déclinaison Boost (toujours en 88 chevaux) à 23 990 euros pour 322 kilomètres d’autonomie. Enfin, la plus puissante baptisée Comfort pousse le curseur à 156 chevaux avec 310 kilomètres sans passer par la prise (25 990 euros).
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération