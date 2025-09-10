La BYD Dolphin Surf devrait devenir un vrai problème pour les citadines électriques européennes

La Dolphin Surf, c’est cette nouvelle citadine électrique proposée chez nous par le constructeur automobile chinois Byd. Une auto qui a longtemps été décrite comme un épouvantail potentiel pour les marques locales, mais qui s’est révélée moins intéressante qu’imaginé lorsque nous l’avons essayée pour la première fois il y a quelques semaines.

Elle offre certes un meilleur niveau d’équipement de série par rapport aux Citroën ë-C3 et autres Dacia Spring ainsi qu’un design plutôt léché, mais elle coûte aussi 19 990€ en prix de base et n’a pas droit au bonus écologique français contrairement à la plupart de ses concurrentes directes.

Bientôt le bonus, justement

Fabriquée actuellement en Chine, cette Byd Dolphin Surf sera bientôt produite au sein de la nouvelle usine du constructeur à Szeged en Hongrie, qui doit ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 2025. C’est la vice-présidente de BYD qui vient de le confirmer officiellement.

La Dolphin Surf sera donc bientôt fabriquée dans un pays de l’Union européenne. Théoriquement, elle deviendra ainsi éligible au bonus écologique français, excluant dans la plupart des cas les véhicules construits trop loin des frontières de l’Europe.

Bientôt sous les 16 000€ ?

BYD propose déjà une remise de 1 000€ sur la Dolphin Surf, affichée à partir de 18 900€. En ajoutant le bonus écologique français (d’un montant minimal de 3 100€), elle passerait sous les 16 000€ en prix de base soit au-dessous de la Dacia Spring (16 900€), de la Leapmotor T03 (16 900€) ou de la Citroën ë-C3 (16 890€ après bonus). Le tout avec un meilleur niveau d’équipement de série donc, ainsi qu’un design relativement flatteur.

Bref, voilà qui aiderait sans doute grandement ce modèle sur le marché français. Rappelons aussi que le bonus écologique français prévoit une rallonge de 1 000€ désormais pour les voitures électriques fabriquées en Europe de moins de 2,4 tonnes et de 47 000€, mais la Dolphin Surf ne devrait pas y être éligible car cette composante impose aussi d’avoir des batteries fabriquées en Europe.