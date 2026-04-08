Une Ford GT vient de rejoindre le paradis des supercar

Une Ford GT à 2,5 millions de dollars n’aura pas survécu longtemps à son nouveau propriétaire. La supercar a en effet été détruite dans un accident aux circonstances floues en Californie. Après une perte de contrôle en traversant une intersection, la belle américaine a violemment terminé sa course dans du béton, laissant derrière elle un amas de carbone froissé. Miraculeusement, les deux occupants ont survécu.

Sur les séquences publiées sur le réseau social Instagram, la supercar circule à vive allure à l’approche d’un croisement. Quelques secondes plus tard, un utilitaire quitte un parking puis s’engage croisant au passage la route de la sportive. Contact ou simple frayeur : difficile à dire. Toujours est-il que la Ford Gt change de cap, part en tête-à-queue et termine sa course dans la cour d’un immeuble voisin. Elle se voit violemment projetée dans les airs avant de retomber lourdement.

Une auto irrécupérable ?

Le choc a arraché des éléments de carrosserie et endommagé presque tous les panneaux visibles, malgré des feux de détresse toujours actifs et une porte passager encore fonctionnelle. Les deux occupants ont été hospitalisés mais devraient s’en sortir. Ironie du sort, une ambulance se trouvait à proximité immédiate. Une intervention rapide qui a sans doute évité que ce crash ne devienne bien plus qu’un simple gâchis mécanique.