Des gens se préparent à dépenser une fortune pour cette Ford GT sans peinture et interdite sur la route

Ne vous méprenez pas. Même sans peinture, sans homologation pour circuler sur la voie publique et son échappement mal intégré, cette Ford GT est attendue aux enchères avec un tarif très élevé. Il s’agit en effet du véhicule de développement employé fin 2015 par la firme américaine pour peaufiner la supercar commercialisée en 2016 puis livrée en 2017.

La voiture en question visible dans les lots des futures enchères Barrett-Jackson se présente de manière très brute avec de la fibre de carbone visible, des avertissements de sécurité sur des autocollants, un habitacle avec une feuille d’époque comprenant des instructions pour les ingénieurs, des ouvrants sans garniture et un seul siège à bord. Détail amusant, des échappements provisoires et peu esthétiques dépassent de la poupe du véhicule.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un V6 sous le capot

Pour rappel, cette Ford GT marquait à sa sortie une étape importante dans l’histoire de la firme à l'ovale bleu. Elle adoptait en effet pour la première fois sous son capot un bloc V6 Ecoboost 3,5l biturbo de 656 chevaux à la place du traditionnel V8 atmosphérique. La cavalerie transitait au sol via une boîte double embrayage à sept rapports. Rendez-vous le 25 janvier à l’issue de la vente de Scottsdale pour découvrir le résultat des enchères.