Le marché des voiturettes électriques à permis va-t-il rebondir avec le nouveau bonus de 2 000€ mis en place par le gouvernement français ? Les petits véhicules de la classe L7, exclus des autoroutes mais capables de rouler à 90 km/h contrairement aux modèles sans permis de la classe L6, ont désormais droit à cette aide à l’achat maximale.

Une aide qui tombe au meilleur moment possible pour Ipop, cette nouvelle voiturette électrique débarquant sur le marché avec un partenaire de taille : Dangel, que les lecteurs de Caradisiac connaissent depuis longtemps pour ses préparations tout-terrains (notamment sur les Peugeot).

Une voiturette à tout faire, façon Mehari

Comme La Bagnole de Kilow que nous avions découverte au Mondial de l’Automobile de Paris 2022, cette voiturette électrique affiche un design un peu hors normes. Elle ressemble à un pick-up en réduction et peut se fermer entièrement (via un hard top) ou, au contraire, se transformer en « targa ».

Elle laisse le choix entre trois versions : la Ipop 45 sans permis à deux places accessible à partir de 14 ans (bridée à 45 km/h, 70 km d’autonomie, 11 chevaux) la Ipop 90 avec permis à quatre places (bridée à 90 km/h, 20 chevaux, batterie LFP de 12 kWh, 135 kilomètres d’autonomie) et la même Ipop 90 avec une transmission à… Quatre roues motrices !

Oui, alors que Fiat vient seulement de présenter au Mondial de Paris 2026 sa Multiplina à quatre places, Ipop lance déjà un modèle concurrent capable d’accueillir quatre occupants. Des occupants petits à l’arrière si possible, sa banquette étant plutôt conçue pour des personnes mesurant au maximum 1,6 mètre.

A partir de 11 000€, fabriquée par Dangel

La iPop coûtera 11 000€ en version 45 sans permis, 15 000€ dans sa variante 90 à quatre places et 17 000€ en version 90 à quatre roues motrices. Elle coûte donc sensiblement plus cher qu’une Citroën Ami en version sans permis (logique avec sa fabrication 100 % française en Savoie chez Dangel) et pourra, grâce au nouveau bonus de 2 000€, revenir à 13 000€ en version à 4 places. On reste toujours proche d’une vraie voiture (Renault Twingo à 15 500€ après bonus on le rappelle), mais l’addition devient « acceptable » pour un engin assez polyvalent au design plaisant.

Sa commercialisation débutera en mars 2027 dans pas moins de 100 points de vente en France, au sein du réseau de l’Agence Automobile. Va-t-elle rejoindre la Fiat Topolino Dolcevita dans les flottes d’hôtel en bord de mer ?