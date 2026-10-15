Au Mondial de l’Auto de Paris, Arnaud Belloni, tout nouveau patron des marques Fiat, Lancia et Abarth au sein du groupe Stellantis, a réaffirmé son attachement aux salons automobiles comme lieu de rencontre privilégié avec le public. Sur un stand Fiat haut en couleurs (au sens propre!), le dirigeant présente une vision audacieuse combinant références néo-rétro et électrification.

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Du côté de Fiat, la marque explore de nouveaux territoires avec le concept Multiplay, silhouette hybride entre SUV, monospace et pick-up qui préfigure l'esprit d'un futur modèle familial à l'horizon 2030. Plus accessible, la Multiplina, quadricycle électrique L7 de 3 mètres et 4 places inspiré de la 600 Multipla de 1956, entend poursuivre la dynamique de la Topolino. Et c Fiat renforce également son offre familiale avec les Grizzly et Grizzly Fastback, déclinés en essence, hybride et 100 % électrique pour une gamme de prix compétitif qui démarree autour de 20 000 €. L'objectif est simple: prendre des parts de marché au Dacia Duster.

Chez Lancia, l'offensive repose sur la Gamma, un crossover disponible début 2027, promettant jusqu'à 741 km d'autonomie électrique et une version sportive Integrale 4x4 de plus de 300 ch. Enfin, Arnaud Belloni assume pleinement le passage d'Abarth au tout-électrique et confie, même s'il ne s'agit absolument pas d'une priorité industrielle, rêver d'une renaissance électrifiée de la mythique Autobianchi A112.