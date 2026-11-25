107 390. Voilà le nombre de Fiat Panda neuves immatriculées en Europe sur les 10 premiers mois de l’année 2026 d’après les chiffres de Data Force relayés par Automotive News. La performance est impressionnante, sachant qu’elle fait toujours partie du Top 20 des meilleures ventes plus de quinze ans après son lancement commercial (dans sa version de troisième génération).

Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est le détail de ces ventes. Comme l’indiquent les données officielles des voitures neuves immatriculées en Italie, 93 568 Fiat Panda neuves ont été écoulées dans le pays sur les dix premiers mois de l’année 2026. Oui, l’essentiel des ventes de la micro-citadine italienne a été réalisé dans son marché domestique !

Les Italiens raffolent de la Panda

Bref, les Italiens raffolent toujours de la microcitadine de Fiat, équipée d’un modeste 3 cylindres de 70 chevaux à hybridation légère et d’une boîte manuelle. C’est de très loin la meilleure vente d’Italie devant le Jeep Avenger (39 990 unités écoulées sur les 10 premiers mois de l’année pour le SUV « américain ») et rien que ces résultats en Italie permettent à la Panda de toujours figurer parmi les voitures neuves les plus vendues d’Europe.

C’est pour cela que Fiat avait décidé, contrairement à l’ancienne 500 de seconde génération, de rallonger sa carrière en l’adaptant au dernier volet des normes européennes en 2024. Elle doit pouvoir rester en vente au moins jusqu’au 29 novembre 2027, date à laquelle le passage aux normes Euro7 doit devenir obligatoire pour toutes les voitures neuves (elle risque de devenir impossible à homologuer après cette date).

L’ancienne Lancia Ypsilon faisait elle aussi partie des meilleures ventes de voitures neuves en Italie, jusqu’à sa suppression en 2024. Son remplacement par l’Ypsilon actuelle, modèle plus cher et haut de gamme, a fait fortement chuter ses ventes : elle se situe désormais sous les 10 000 exemplaires par an là-bas. A noter que la Grande Panda, cette citadine à peine plus chère que la Panda, se trouve actuellement en 4ème position avec 33 083 ventes. Elle reste donc elle aussi très loin de sa petite sœur pour l’instant en Italie.