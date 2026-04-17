Fait-elle envie à ce prix ? La Lancia Ypsilon devient moins chère qu’une Peugeot 208

11 754 exemplaires. Voilà le nombre de Lancia Ypsilon neuves vendues dans le monde (plus précisément en Europe) sur l’année 2025, des chiffres très loin d’impressionner sachant que les citadines les plus appréciées de la clientèle ont atteint des volumes dix fois supérieurs (185 096 Peugeot 208, 229 778 Renault Clio et même 243 676 Dacia Sandero).

On savait que le lancement de la citadine italienne serait difficile, compte tenu de son positionnement tarifaire bien plus haut que celui de l’ancienne mouture toujours commercialisée en Italie jusqu’en 2024 (et basée sur la même plateforme que l’ancienne Fiat 500 et la Panda actuelle). Rappelons à ce sujet que cette précédente Ypsilon atteignait encore les 45 000 exemplaires annuels en 2023, sa dernière année pleine de commercialisation !

Un nouveau moteur d’entrée de gamme

L’arrivée d’une nouvelle motorisation d’entrée de gamme devrait en tout cas aider cette malheureuse Lancia Ypsilon à augmenter ses volumes de vente : elle vient en effet d’ajouter le bloc Turbo 100 à son catalogue, cette variante de base du trois cylindres turbo 1,0 litre déjà présente sous le capot de la Fiat Grande Panda, de la Citroën C3, de l’Opel Corsa et de la Peugeot 208. On parle du bloc EB2 Gen3 qui s’appelait précédemment « Puretech », avec la distribution fermée à chaîne au lieu de la redoutée courroie baignant dans l’huile.

Comme ses cousines du groupe Stellantis, cette Ypsilon Turbo 100 possède une boîte manuelle à six vitesses au lieu de la transmission automatique à double embrayage qu’elle imposait jusqu’à présent sur sa déclinaison « Ibrida ». Elle abat le 0 à 100 km/h en 10,2 secondes et atteint 194 km/h en vitesse maximale. Elle compose aussi avec un petit malus 2026 de 280€ à cause de ses 119 g/km de C02.

Moins cher qu’une Peugeot 208 !

Le prix de cette Lancia Ypsilon Turbo 100 ? 21 800€ en finition de base « Ypsilon » avec la teinte verte de série. A titre de comparaison, l’Ypsilon Ibrida démarre à 24 800€ avec son moteur de 110 chevaux et sa boîte automatique et la déclinaison 100 % électrique à 34 800€.

Mais c’est surtout en comparant l’Ypsilon aux autres citadines du marché que son prix devient intéressant : une Peugeot 208, par exemple, démarre désormais à 24 200€ avec la même motorisation (ou 21 740€ avec les remises pratiquées actuellement par Peugeot). La Renault Clio conserve largement l’avantage avec son prix de base de 19 900€ avec le moteur essence de 115 chevaux à boîte manuelle, mais l’Italienne ne pratique clairement plus des tarifs « premium ». Peut-elle convaincre à ce prix grâce à son design singulier et son approche un peu originale par rapport à ses cousines de Stellantis ?