Lancia amène son modèle de pointe, l'Ypsilon HF, au Salon de Lyon 2025

Lancia revient. Ou plutôt tente de revenir, sur le marché français, après s'en être désengagé pendant des années, en se concentrant sur l'Italie.

Le modèle du renouveau porte un patronyme connu (et jamais abandonné en Italie justement !), il s'agit de l'Ypsilon de 4e génération. L'héritière d'une longue lignée apparue en réalité avec la Y10 en 1985, même si l'appellation "Ypsilon" est apparue, elle, en 2003. Entre temps, Lancia est passé sous le giron de Stellantis, et la dernière génération d'Ypsilon repose sur la plateforme technique de la Peugeot 208. Elle en reprend donc les motorisations, hybride 48 volts 110 ch, et électrique 156 ch.

Mais pas seulement. Car pour continuer à évoquer les grandes heures de Lancia en championnat du monde des rallyes. Pour continuer à faire vivre une certaine aura sportive, l'Ypsilon se présente en version "HF". Ce logo, apparu officiellement en 1966, et même avant au sein d'un club de passionnés de la marque (le HF signifie Hi-Fi, soit haute fidélité, et était alors réservé à ceux qui avaient acheté au moins six Lancia neuves), a été ressuscité avec cette dernière Ypsilon.

Concrètement, cette version sportive de pointe reprend la machine électrique de 280 ch déjà vue sur l'Alfa Romeo Junior, ou l'Abarth 600e, et qui sera aussi présente sous le capot de la Peugeot E-208 GTI. La puissance est respectable, le couple de 345 Nm consistant, et les performances annoncées dignes d'une très bonne sportive, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 5,6 secondes...

L'Ypsilon HF dispose par ailleurs en exclusivité d'un différentiel autobloquant Torsen, pour canaliser la cavalerie en sortie d'épingle.

Déjà essayée par nos soins avec derrière le cerceau l'efficace Alan Froli, elle nous est apparue comme usurpant un peu les initiales HF, mais en tout cas plus performante que sa rivale principale l'Alpine A290, qui culmine à 220 ch "seulement". Mais pas aussi réjouissante à mener.

Si elle vous intéresse, n'hésitez toutefois pas à venir la découvrir sur le stand Lancia, du 24 au 28 septembre, au parc des expositions Eurexpo de Chassieu, en proche banlieue lyonnaise.