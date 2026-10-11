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Mondial de l'auto 2026 : Fiat ne choisit pas entre monospace, pick-up et SUV avec son Multiplay

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Julien Bertaux

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Entre monospace, SUV et pick-up, Fiat décide de tout réunir dans un même véhicule. Avec son concept Multiplay, la marque fait référence aux anciens Multipla, mais sans tomber dans le néo-rétro.

Mondial de l'auto 2026 : Fiat ne choisit pas entre monospace, pick-up et SUV avec son Multiplay
A l'inverse de beaucoup de constructeurs, Fiat n'a pas décidé d'évoquer une gloire de son passé.

Renault Gordini Concept, Renault E-Space, Peugeot 208 E-T16, sans oublier la star de ce Mondial, la Citroën 2CV dans une version proche de la série, jamais un salon automobile n’aura regroupé autant de réinterprétations du passé. Faut-il y voir un manque d’imagination ou un manque de confiance dans l’avenir ? Vous avez deux heures…

Pour la firme turinoise, l’approche est inverse. Certes, le nom Multiplay est un clin d’œil aux deux générations de Multipla sorties en 1956 et en 1999, mais la ressemblance s’arrête là.

Fiat résume son concept ainsi : « Multiplay explore une nouvelle approche de la mobilité familiale, combinant l’espace d’un monospace, le caractère d’un SUV et la fonctionnalité d’un pick-up dans un véhicule de 4,45 m. »

Une partie arrière modulable

Dans ce gabarit compact, ce véhicule, un « 6 + 1 », offre donc six places auxquelles s’ajoute un élément modulable, le « Petsenger seat ». En configuration pick-up, quatre places sont associées à une benne ouverte permettant de transporter des vélos, des équipements de sport et des objets encombrants. Par ailleurs, le becquet arrière pivote pour devenir un porte-vélos. Quant au « Petsenger seat », il s’agit d’un module polyvalent pour différents usages : siège enfant, espace dédié à un animal, petite table ou rangement.

L’éclairage en pied de pare-brise n’est pas sans rappeler le Multipla, phase 1, commercialisé dès le début 1999.
L’éclairage en pied de pare-brise n’est pas sans rappeler le Multipla, phase 1, commercialisé dès le début 1999.

Un habitacle tout en couleurs

Le grand écran au pied du pare-brise se fond totalement dans le mobilier de la planche de bord.
Le grand écran au pied du pare-brise se fond totalement dans le mobilier de la planche de bord.
Autrefois, les générations de Multipla disposaient de deux rangs de trois places. Ici, l’approche est plus traditionnelle.
Autrefois, les générations de Multipla disposaient de deux rangs de trois places. Ici, l’approche est plus traditionnelle.

À noter que le siège passager avant peut se transformer en « Sunseat » dos à la route. En s’appuyant sur la planche de bord, l’ensemble prend la forme d’une méridienne, idéale pour profiter des rayons du soleil à travers le toit panoramique. Apportant un petit vent de fraîcheur, l’intérieur joue également dans le même registre via des teintes rappelant la pastèque.

La partie arrière, en blanc, fait partie intégrante de l’habitacle ou se transforme en benne de chargement.
La partie arrière, en blanc, fait partie intégrante de l’habitacle ou se transforme en benne de chargement.

Si le but d’un concept est de nous faire rêver, il vise également à préparer l’avenir. Aucune donnée technique n’est communiquée. Type de batterie, puissance, autonomie… Cela n’est pas le sujet premier pour Fiat. Pour le moment, « Multiplay est un laboratoire d’idées pour les futures innovations de la marque. »

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