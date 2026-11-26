59€ par mois avec un premier loyer de 780€ ou 9 990€ en prix frontal de base, voilà le tarif de la Fiat Topolino actuellement en France. La cousine italienne de la Citroën Ami, limitée à 45 km/h en vitesse maximale et accessible sans permis dès l’âge de 14 ans, s’impose désormais comme la meilleure vente du marché des voiturettes sans permis.

Et attention, voilà une nouvelle offre qui risque de vous donner envie de craquer « juste pour le principe » : Fiat France dévoile en effet une offre une location longue durée de 3 ans, sans apport. Le prix des loyers ? 19€ !

19€ par mois pour une voiturette électrique !

Oui, on parle bien de 19€ par mois pendant trois ans soit 36 mois sans aucun apport. Cette offre concerne plus précisément la version Dolcevita, déclinaison ouverte de la Fiat Topolino. On parle du modèle à carrosserie verte et petites lanières sur les côtés, avec un toit ouvert équipé d’une capote qui s’enlève via une fermeture éclair.

Du jamais vu dans l’histoire de la voiturette sans permis du groupe Stellantis, qui était déjà descendue à 39€ par mois en mai dernier dans sa version Ami Buggy au badge Citroën. L’offre est tellement alléchante que je vais personnellement en prendre une.

Jusqu’au 28 novembre 2026

Fiat France nous précise que cette offre hors normes restera valable jusqu’au 28 novembre 2026 (le 30 novembre même selon le site internet de Fiat France). Elle donne droit à 15 000 kilomètres pendant la période de 3 ans de la LLD, soit 5 000 kilomètres maximum.

Pour rappel, la Fiat Topolino revendique une autonomie maximale de 75 km d’après le cycle d’homologation des quadricycles électriques, avec un moteur de 8 chevaux. Il s’agit d’un véhicule aux performances limitées et au confort tout relatif, mais à 19€ par mois…