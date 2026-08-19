Dévoilée en juillet 2023, la Fiat Topolino s’est fait une petite place aux côtés de sa cousine, la Citroën Ami.(qui revendique déjà plus de 100 000 unités vendues). Désormais, la voiture sans permis électrique va tenter de conquérir un tout autre marché. Attention, spoiler : elle attire déjà les regards.

En effet, la Topolino arrive aux États-Unis, et plus tôt que prévu. Fiat avait initialement programmé le lancement de sa mini-voiture début octobre, mais, selon le média CNBC-TV18, le directeur général de la marque, Olivier François, a déclaré que les demandes des concessionnaires américains l’avaient convaincu de rendre le véhicule disponible avant le lancement officiel.

Résultat : 300 véhicules ont été expédiés aux États-Unis.

Une arrivée qui s’est faite avec un fort engouement de la part des concessionnaires, mais aussi des Américains eux-mêmes. En Floride, Alfa Romeo Fiat of Daytona a vendu ses six premiers exemplaires de la Topolino. Dans le Minnesota, Schmelz Countryside Alfa Romeo and Fiat en a écoulé cinq avant même son lancement officiel. De son côté, Golling Alfa Romeo Fiat, dans le Michigan, a vendu 10 de ses 14 exemplaires et en a déjà commandé neuf autres.

Vendue 15 000 dollars, la Topolino suscite donc un fort intérêt et beaucoup de curiosité auprès des Américains, au point que certains interpellent les propriétaires circulant à bord de la petite italienne.

Une fonction totalement différente aux États-Unis

Arrivée depuis peu sur le territoire américain, la Fiat Topolino a déjà trouvé sa place et son rôle dans la société américaine.

Alors qu’elle est principalement utilisée en Europe par des personnes ne disposant pas du permis de conduire, la Topolino est davantage considérée comme une voiturette de golf aux États-Unis. En effet, elle possède de nombreuses caractéristiques communes avec ce type de véhicule. Les deux disposent notamment de dimensions similaires et sont généralement limitées à une vitesse comprise entre 19 et 25 mph, soit environ 30 à 40 km/h.

Contrairement au marché européen, la Topolino est donc davantage destinée à des personnes plus aisées qui recherchent une alternative à la voiturette de golf. Aux États-Unis, un permis de conduire est nécessaire, contrairement à l'Europe, où elle est accessible aux personnes ne disposant pas du permis B, sous certaines conditions, notamment avec le permis AM.

Grâce à son prix nettement inférieur à celui de certaines marques spécialisées dans les voiturettes haut de gamme, comme Garia, la Topolino permet aux Américains d’effectuer de petits trajets sans prendre leur véritable voiture, par exemple pour se rendre à l’épicerie du coin.

Une voiture à succès qui divise les opinions

Bien que les concessionnaires et les propriétaires estiment que les réactions sont globalement positives, la Fiat Topolino divise tout de même les opinions.

Certains remettent notamment en question l’absence de climatisation ainsi que le niveau de sécurité du véhicule. La Topolino dispose bien de ceintures de sécurité, mais pas d’airbags ni de véritable zone de déformation.

Pour certains spécialistes, son poids et sa petite taille constituent également une source d’inquiétude. « Dans un impact où la différence de masse est très importante, le véhicule léger sera désavantagé », a déclaré Michelangelo-Santo Gulino, professeur d’ingénierie à l’Université de Florence et coauteur d’une étude récente sur la sécurité des micro-voitures.

Malgré ces inquiétudes, le PDG de Fiat considère le lancement de la Topolino aux États-Unis comme une expérience. Selon CNBC-TV18, Olivier François aurait déclaré que Fiat n’avait ni besoin ni attente de réaliser des ventes à fort volume avec ce modèle sur le marché américain.