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Topolino "Sport" et "Vilebrequin Collector’s Edition", triporteur Tris : la (très) chère Dolce Vita de Fiat

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Manuel Cailliot

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Fiat accélère dans la micromobilité en présentant de nouvelles versions de sa petite Topolino, un petit triporteur baptisé Tris, et un concept proche d’une E-Car baptisé Multiplina, mais qui n’a pas fait l’honneur de sa présence lors de cette présentation italienne, à Rome et au Vatican. On était pourtant venu pour lui ! On se console avec la Topolino, qui facture cher ses nouvelles versions et sa « Dolce Vita » ! Et le Tris…

Topolino "Sport" et "Vilebrequin Collector’s Edition", triporteur Tris : la (très) chère Dolce Vita de Fiat

Fiat accélère dans la micromobilité électrique. Le constructeur italien, qui a déjà dans sa gamme la Topolino, cousine au charme latin, et plus séduisante à notre sens, de la Citroën AMI, présente en effet aujourd’hui plus en détail à la fois de nouvelles versions de la Topolino, mais aussi un triporteur baptisé Tris, et évoque également un concept.

Evoque seulement ? Oui. Cela devait être, à la base, plus qu’une évocation. La présentation organisée ce mardi 30 juin devait même tourner autour de lui, et nous étions surtout venus pour le découvrir. Mais rien ne s’est passé comme prévu lors de cet événement organisé à Rome, en Italie, et en partie au Vatican. En effet, à notre arrivée hélas, le couperet tombe : le concept, baptisé Multiplina, est absent. Cruelle déception, mais on se console avec de nouvelles versions de la Topolino : une « Sport » et une « Vilebrequin Collector’s Edition », et le fameux Tris, déjà évoqué dans nos pages.

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Mais commençons par l’élargissement de l’offre côté Topolino. On connaissait déjà la Topolino « Verde Vita » et sa couleur vert d’eau, la première arrivée dans les rangs du constructeur, et la Topolino Corrallo, arborant une nouvelle couleur « corail ». Leur prix : 9 990 €, ou 59 €/mois après 500 € d’apport (et hors aides de l’État). Ce qui est déjà plus cher que la cousine au double chevron (à partir de 8 190 €).

Une Topolino Sport au look plus « viril »

Voici la Topolino « Sport ». Pas un cheval ni un km/h de plus, mais une présentation spécifique, de nouvelles couleurs et un tarif gonflé de 1 500 €.
Voici la Topolino « Sport ». Pas un cheval ni un km/h de plus, mais une présentation spécifique, de nouvelles couleurs et un tarif gonflé de 1 500 €.

Mais voici que débarquent d’un côté une version « Sport », au look « virilisé » et avec en but assumé de masculiniser quelque peu une clientèle surtout féminine, et une seconde édition de la Topolino Vilebrequin baptisée cette année « Collector’s Edition ».

C’est écrit sur les ailes : il va y avoir du sport. Pourtant la Topolino reste tranquille.
C’est écrit sur les ailes : il va y avoir du sport. Pourtant la Topolino reste tranquille.

La version Sport s’affiche à partir de 11 490 €, ou 120 €/mois sur 36 mois et 15 000 km. Un surcoût déjà coquet de 1 500 €, qui s’accompagne d’une présentation spécifique. En effet, la Topolino enfile une tenue de sport composée de nouvelles couleurs : blanc, bleu, jaune et noir (seul le blanc sera disponible au lancement, puis chaque trimestre apparaîtra une nouvelle teinte), avec des bandes de couleurs contrastée sur le capot, enfin si on considère qu’elle a un capot.

Les optiques adoptent un contour noir.
Les optiques adoptent un contour noir.
Les enjoliveurs passent au noir mat.
Les enjoliveurs passent au noir mat.

On ajoute des enjoliveurs noir mat, des rétros noirs, un intérieur « full black » finition imitation carbone, et un sticker « Sport » sur les ailes, et on obtient un modèle destiné à rajeunir encore une clientèle dont l’âge moyen se situe tout de même à 47 ans, et à séduire la gent masculine.

L’habitacle passe au « full black ». Du sol au plafond, c’est noir, avec une Dolce Vita box (boîte de rangement devant le pare-brise) qui adopte un revêtement imitation carbone.
L’habitacle passe au « full black ». Du sol au plafond, c’est noir, avec une Dolce Vita box (boîte de rangement devant le pare-brise) qui adopte un revêtement imitation carbone.

Et cette Topolino Sport, nous devions l'essayer dans les jardins du Vatican, à la faveur d'une cérémonie officielle de remise d'une flotte de ces modèles entre les mains des autorités du plus petit Etat du Monde. En effet, à la faveur d'un partenariat officialisé le jour même entre Fiat et le Saint-Siège, le constructeur italien fournit à la cité papale une flotte de Topolino. Un modèle en adéquation avec les valeurs de l'Eglise et son plan 2030 de verdissement.

Olivier François, Directeur de Fiat, remet les clés d'une première flotte de 20 Topolino à l'Archevèque Emilio Nappa, dans les jardins du Vatican. Ce sera ensuite au tour d'une flotte de Tris.
Olivier François, Directeur de Fiat, remet les clés d'une première flotte de 20 Topolino à l'Archevèque Emilio Nappa, dans les jardins du Vatican. Ce sera ensuite au tour d'une flotte de Tris.

Mais encore une fois, nous n'avons pu aller au bout de notre démarche, puisque quand notre tour est venu, les organisateurs nous ont annoncé que ce n'était pas possible, puisque qu'il fallait partir au plus vite, suite à une "situation d'urgence" au Vatican, nécessitant notre évacuation. Quand on vous dit que rien ne s'est passé comme prévu...

Une seconde Topolino « Vilebrequin Collector’s Edition »

Et si vous trouvez que ce n’est pas encore assez cher et « exclusif », vous pouvez vous tourner vers la « v2 » de la Topolino Vilebrequin. En effet, Fiat et la marque d’articles de plage renouvellent leur collaboration cette année, avec une série limitée à 200 exemplaires baptisée cette année « Vilebrequin Collector’s Edition ».

Voici la « v2 » de la Topolino Vilebrequin. Au menu, carrosserie bicolore, toit ouvrant en toile, et surtout, retour des portières, en lieu et place des cordons de la première édition.
Voici la « v2 » de la Topolino Vilebrequin. Au menu, carrosserie bicolore, toit ouvrant en toile, et surtout, retour des portières, en lieu et place des cordons de la première édition.

Affichée 13 490 €, soit 3 500 € de plus que le prix de base, ce qui n’a rien de donné, cette version très exclusive propose une teinte bicolore blanche et bleue, un toit ouvrant en toile, des tapis de sol spécifique, une « sellerie » blanche siglée Vilebrequin, une Dolcevita box ornée du logo de la marque, une tortue, des enjoliveurs blancs, sans oublier le porte-bagage arrière chromé.

Le porte-bagage chromé donne une touche de chic indéniable à la Topolino Vilebrequin. Et une meilleure capacité d’emport, quand il ne pleut pas…
Le porte-bagage chromé donne une touche de chic indéniable à la Topolino Vilebrequin. Et une meilleure capacité d’emport, quand il ne pleut pas…

Grosse nouveauté cependant par rapport à la première version de Topolino Vilebrequin, la réapparition des portières ! Le cordon qui en tenait lieu l’année dernière n’a pas dû plaire à tout le monde, ou se révéler peu sécurisant…

L’intérieur spécifique propose une sellerie blanche siglée, une Dolce Vita box décorée du logo de la marque (une tortue) et un tapis de sol spécifique.
L’intérieur spécifique propose une sellerie blanche siglée, une Dolce Vita box décorée du logo de la marque (une tortue) et un tapis de sol spécifique.

Ces deux nouvelles versions, y compris la Sport malgré son appellation, n’évolue pas d’un iota techniquement. Pas un demi-cheval supplémentaire sous le capot, on reste sur des versions conduisibles à partir de 14 ans sans permis (BSR uniquement), qui développent 8,2 ch et plafonnent à 45 km/h, tandis que l’autonomie proposée par la batterie de 5,4 kWh reste figée à 75 km. La recharge se fait en 4 heures sur prise domestique.

 

Un triporteur pour la ville : le Tris

Le petit triporteur Tris, ici en version « Dolce Vita », transport de passagers. C’est mimi, et plus moderne que les antiques Piaggio à trois roues si répandus en Italie.
Le petit triporteur Tris, ici en version « Dolce Vita », transport de passagers. C’est mimi, et plus moderne que les antiques Piaggio à trois roues si répandus en Italie.

Au côté de cette nouvelle version et de cette série limitée de Topolino, Fiat présentait cette fois-ci de façon plus formelle son triporteur « Tris », prévu pour une commercialisation en 2027. Plus que fortement inspiré des modèles Piaggio pétaradant à trois roues, qui circulent en masse dans les rues de Rome et de toutes les grandes villes d’Italie, il reprend le concept de cabine pour le conducteur, avec guidon et poignée d’accélérateur à main droite, et démontre par ailleurs une adaptabilité certaine. En effet, on peut, derrière cette cabine, choisir soit un plateau plat, soit un plateau à ridelles de type pick-up, soit, comme l’exemplaire présenté, des places pour emporter des passagers.

Cette version plaira aux hôtels ou aux plagistes, pour trimballer les touristes, et leur faire profiter des paysages ou de l’ambiance urbaine. On peut caser 2 adultes ou 3 enfants, et quelques bagages.
Cette version plaira aux hôtels ou aux plagistes, pour trimballer les touristes, et leur faire profiter des paysages ou de l’ambiance urbaine. On peut caser 2 adultes ou 3 enfants, et quelques bagages.

Baptisé « Dolce Vita », cette variante ouverte sur l’extérieur, que l’on peut fermer par des vitres en plastique, permettra de profiter des paysages ou de l’animation urbaine environnante.

En matière de confort, c’est cependant spartiate, aussi bien pour le conducteur que pour les passagers. Le premier prend place sur une fine banquette et la position est très verticale. Les seconds poseront leur séant dans une banquette en imitation rotin, et se retrouveront avec une barre au milieu du dos. Quelques coussins seront à placer stratégiquement pour éviter cela.

Le confort de la cabine de conduite séparée est pour le moins spartiate.
Le confort de la cabine de conduite séparée est pour le moins spartiate.

Techniquement, le Tris reprend moteur et batterie de la Topolino, soit une capacité de 5,4 kWh utiles, une puissance modeste de 8,2 ch, et 45 km/h en vitesse de pointe. L’autonomie devrait être inférieure à 75 km, surtout en roulant chargé, même si l’autonomie officielle est de 90 km, en norme WMTC réservée aux motocycles. La capacité de charge utile sera de 540 kg au maximum.

La stabilité du Tris sera-t-elle assurée ? Ou souffrira-t-il du syndrome « Reliant Robin » de Top Gear UK (vous avez la réf ?).
La stabilité du Tris sera-t-elle assurée ? Ou souffrira-t-il du syndrome « Reliant Robin » de Top Gear UK (vous avez la réf ?).

Sincèrement sympathique et mignon, ce Tris devrait permettre à Fiat d’étendre sa clientèle auprès des livreurs, des chauffeurs de centres urbains, ou des hôtels de bord de mer, par exemple. Le marché principal de destination est l’Afrique, nous a-t-on précisé, l’Asie également, mais certains pays d’Europe, l’Italie en premier lieu, pourrait constituer une réserve de clients.

Le prix annoncé à date est « à partir de » 6 950 € en Italie. Ce qui semble économique. Et on a hâte d’essayer ce véhicule atypique, pour voir si la configuration à 3 roues arrive à préserver une bonne stabilité.

 

Un concept Multiplina « en cavale »

Le concept Multiplina, on l’aura entraperçu lors de la conférence, mais pas en vrai. Alors qu’on était venus surtout pour lui. On vous en reparlera, donc.
Le concept Multiplina, on l’aura entraperçu lors de la conférence, mais pas en vrai. Alors qu’on était venus surtout pour lui. On vous en reparlera, donc.

Quant au concept absent, on nous en a montré tout de même quelques images lors de la conférence de presse, et instruits de quelques caractéristiques. Inspiré de la Fiat 600 Multipla de 1954, il aura un gabarit équivalent à la toute première génération de Fiat 500 (soit environ 3 m), disposera de 4 places, et pourra monter à 90 km/h. Son autonomie devrait être bien supérieure à celle de la Topolino. Et le prix serait contenu autour de 10 000 € en entrée de gamme. Fiat pourrait aussi en tirer une version dite « E-Car », plus proche d'une vraie voiture, à un prix autour de 15 000 €. Ce sera une sorte de version allongée et plus polyvalente de la Topolino. Et on nous a assuré qu’un événement dédié serait organisé prochainement pour présenter cette nouveauté. À suivre donc…

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