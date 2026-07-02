Fiat accélère dans la micromobilité électrique. Le constructeur italien, qui a déjà dans sa gamme la Topolino, cousine au charme latin, et plus séduisante à notre sens, de la Citroën AMI, présente en effet aujourd’hui plus en détail à la fois de nouvelles versions de la Topolino, mais aussi un triporteur baptisé Tris, et évoque également un concept.

Evoque seulement ? Oui. Cela devait être, à la base, plus qu’une évocation. La présentation organisée ce mardi 30 juin devait même tourner autour de lui, et nous étions surtout venus pour le découvrir. Mais rien ne s’est passé comme prévu lors de cet événement organisé à Rome, en Italie, et en partie au Vatican. En effet, à notre arrivée hélas, le couperet tombe : le concept, baptisé Multiplina, est absent. Cruelle déception, mais on se console avec de nouvelles versions de la Topolino : une « Sport » et une « Vilebrequin Collector’s Edition », et le fameux Tris, déjà évoqué dans nos pages.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Mais commençons par l’élargissement de l’offre côté Topolino. On connaissait déjà la Topolino « Verde Vita » et sa couleur vert d’eau, la première arrivée dans les rangs du constructeur, et la Topolino Corrallo, arborant une nouvelle couleur « corail ». Leur prix : 9 990 €, ou 59 €/mois après 500 € d’apport (et hors aides de l’État). Ce qui est déjà plus cher que la cousine au double chevron (à partir de 8 190 €).

Une Topolino Sport au look plus « viril »

Mais voici que débarquent d’un côté une version « Sport », au look « virilisé » et avec en but assumé de masculiniser quelque peu une clientèle surtout féminine, et une seconde édition de la Topolino Vilebrequin baptisée cette année « Collector’s Edition ».

La version Sport s’affiche à partir de 11 490 €, ou 120 €/mois sur 36 mois et 15 000 km. Un surcoût déjà coquet de 1 500 €, qui s’accompagne d’une présentation spécifique. En effet, la Topolino enfile une tenue de sport composée de nouvelles couleurs : blanc, bleu, jaune et noir (seul le blanc sera disponible au lancement, puis chaque trimestre apparaîtra une nouvelle teinte), avec des bandes de couleurs contrastée sur le capot, enfin si on considère qu’elle a un capot.

On ajoute des enjoliveurs noir mat, des rétros noirs, un intérieur « full black » finition imitation carbone, et un sticker « Sport » sur les ailes, et on obtient un modèle destiné à rajeunir encore une clientèle dont l’âge moyen se situe tout de même à 47 ans, et à séduire la gent masculine.

Et cette Topolino Sport, nous devions l'essayer dans les jardins du Vatican, à la faveur d'une cérémonie officielle de remise d'une flotte de ces modèles entre les mains des autorités du plus petit Etat du Monde. En effet, à la faveur d'un partenariat officialisé le jour même entre Fiat et le Saint-Siège, le constructeur italien fournit à la cité papale une flotte de Topolino. Un modèle en adéquation avec les valeurs de l'Eglise et son plan 2030 de verdissement.

Mais encore une fois, nous n'avons pu aller au bout de notre démarche, puisque quand notre tour est venu, les organisateurs nous ont annoncé que ce n'était pas possible, puisque qu'il fallait partir au plus vite, suite à une "situation d'urgence" au Vatican, nécessitant notre évacuation. Quand on vous dit que rien ne s'est passé comme prévu...

Une seconde Topolino « Vilebrequin Collector’s Edition »

Et si vous trouvez que ce n’est pas encore assez cher et « exclusif », vous pouvez vous tourner vers la « v2 » de la Topolino Vilebrequin. En effet, Fiat et la marque d’articles de plage renouvellent leur collaboration cette année, avec une série limitée à 200 exemplaires baptisée cette année « Vilebrequin Collector’s Edition ».

Affichée 13 490 €, soit 3 500 € de plus que le prix de base, ce qui n’a rien de donné, cette version très exclusive propose une teinte bicolore blanche et bleue, un toit ouvrant en toile, des tapis de sol spécifique, une « sellerie » blanche siglée Vilebrequin, une Dolcevita box ornée du logo de la marque, une tortue, des enjoliveurs blancs, sans oublier le porte-bagage arrière chromé.

Grosse nouveauté cependant par rapport à la première version de Topolino Vilebrequin, la réapparition des portières ! Le cordon qui en tenait lieu l’année dernière n’a pas dû plaire à tout le monde, ou se révéler peu sécurisant…

Ces deux nouvelles versions, y compris la Sport malgré son appellation, n’évolue pas d’un iota techniquement. Pas un demi-cheval supplémentaire sous le capot, on reste sur des versions conduisibles à partir de 14 ans sans permis (BSR uniquement), qui développent 8,2 ch et plafonnent à 45 km/h, tandis que l’autonomie proposée par la batterie de 5,4 kWh reste figée à 75 km. La recharge se fait en 4 heures sur prise domestique.

Un triporteur pour la ville : le Tris

Au côté de cette nouvelle version et de cette série limitée de Topolino, Fiat présentait cette fois-ci de façon plus formelle son triporteur « Tris », prévu pour une commercialisation en 2027. Plus que fortement inspiré des modèles Piaggio pétaradant à trois roues, qui circulent en masse dans les rues de Rome et de toutes les grandes villes d’Italie, il reprend le concept de cabine pour le conducteur, avec guidon et poignée d’accélérateur à main droite, et démontre par ailleurs une adaptabilité certaine. En effet, on peut, derrière cette cabine, choisir soit un plateau plat, soit un plateau à ridelles de type pick-up, soit, comme l’exemplaire présenté, des places pour emporter des passagers.

Baptisé « Dolce Vita », cette variante ouverte sur l’extérieur, que l’on peut fermer par des vitres en plastique, permettra de profiter des paysages ou de l’animation urbaine environnante.

En matière de confort, c’est cependant spartiate, aussi bien pour le conducteur que pour les passagers. Le premier prend place sur une fine banquette et la position est très verticale. Les seconds poseront leur séant dans une banquette en imitation rotin, et se retrouveront avec une barre au milieu du dos. Quelques coussins seront à placer stratégiquement pour éviter cela.

Techniquement, le Tris reprend moteur et batterie de la Topolino, soit une capacité de 5,4 kWh utiles, une puissance modeste de 8,2 ch, et 45 km/h en vitesse de pointe. L’autonomie devrait être inférieure à 75 km, surtout en roulant chargé, même si l’autonomie officielle est de 90 km, en norme WMTC réservée aux motocycles. La capacité de charge utile sera de 540 kg au maximum.

Sincèrement sympathique et mignon, ce Tris devrait permettre à Fiat d’étendre sa clientèle auprès des livreurs, des chauffeurs de centres urbains, ou des hôtels de bord de mer, par exemple. Le marché principal de destination est l’Afrique, nous a-t-on précisé, l’Asie également, mais certains pays d’Europe, l’Italie en premier lieu, pourrait constituer une réserve de clients.

Le prix annoncé à date est « à partir de » 6 950 € en Italie. Ce qui semble économique. Et on a hâte d’essayer ce véhicule atypique, pour voir si la configuration à 3 roues arrive à préserver une bonne stabilité.

Un concept Multiplina « en cavale »

Quant au concept absent, on nous en a montré tout de même quelques images lors de la conférence de presse, et instruits de quelques caractéristiques. Inspiré de la Fiat 600 Multipla de 1954, il aura un gabarit équivalent à la toute première génération de Fiat 500 (soit environ 3 m), disposera de 4 places, et pourra monter à 90 km/h. Son autonomie devrait être bien supérieure à celle de la Topolino. Et le prix serait contenu autour de 10 000 € en entrée de gamme. Fiat pourrait aussi en tirer une version dite « E-Car », plus proche d'une vraie voiture, à un prix autour de 15 000 €. Ce sera une sorte de version allongée et plus polyvalente de la Topolino. Et on nous a assuré qu’un événement dédié serait organisé prochainement pour présenter cette nouveauté. À suivre donc…