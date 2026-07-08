Abarth et Fiat, c’est une longue histoire qui a débuté en 1952. Initialement préparateur, cette griffe sportive a été rachetée par Fiat en 1971 et a ensuite intégré la galaxie Stellantis.

Aujourd’hui, deux modèles sont commercialisés : les Abarth 600e et 500e. Mais un troisième pourrait rejoindre le catalogue. Fiat prévoit d’assaisonner son quadricycle électrique, la Topolino, à la sauce Abarth.

Le directeur de Fiat, Gaetano Thorel, s’est exprimé auprès de nos confrères d’Autocar et ses dires sont encourageants : « Nous voulons insuffler l’esprit d’Abarth à la Topolino, car nous cherchons toujours à stimuler ses ventes auprès des jeunes ».

Il précise que « Rome est la ville des micro-voitures, mais les parents achètent une petite Ligier à leurs enfants de 14 ans car ils estiment que quatre roues valent mieux que deux, ce qui les rassure. C’est aussi une question d’image, la Ligier paraît plus sportive avec son moteur essence de 50 cm3, sa sonorité, alors que la Topolino est plus douce ».

Une sportive à 45 km/h

Malgré la concurrence du thermique, cette future Abarth Topolino restera électrique. Il apparaît certain que sa partie technique restera identique, puisqu’elle appartient à la catégorie des quadricycles légers, donc assimilée à un cyclomoteur. Elle ne dépassera pas les 45 km/h…

Cependant, Fiat peut se lâcher en matière de style pour rendre cette Abarth encore plus désirable. C’est déjà le cas de la déclinaison Sport qui adopte des teintes spécifiques, des bandes de couleurs contrastées sur le capot, des contours d’optiques noirs ou encore des enjoliveurs noir mat. L’Abarth y ajoutera son scorpion, des bandes spécifiques et, pourquoi pas, une teinte dissociée au niveau de la ligne de caractère.

Pour le moment, aucune date de lancement n’est annoncée. En revanche, son prix devrait être salé, sachant qu’une Topolino Sport est facturée 11 490 € minimum.