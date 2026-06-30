Max Verstappen roule en voiture sans permis à Monaco, mais pas n'importe laquelle

Max Verstappen est un fou de pilotage. A tel point que lorsqu’il ne roule pas dans sa Formule 1, le quadruple champion du monde de Formule 1 n’hésite jamais à se lancer dans de nouveaux défis sur la piste. Notamment sur la Nordschleife, où ses performances ont impressionné les meilleurs spécialistes de la discipline. Il a d’ailleurs failli remporter les dernières 24 Heures du Nürburgring, avant que sa Mercedes-AMG GT3 ne connaisse un problème mécanique à quelques heures de l’arrivée. Il était fermement installé en tête de cette course réputée pour être la plus difficile au monde.

Max Verstappen aime aussi beaucoup les voitures de sport. Il possède des Porsche, des Ferrari et même une Aston Martin Valkyrie avec laquelle il roulait parfois sur la Côte d’Azur. Certains lui avaient même reproché de dépasser légèrement la limitation de vitesse à 90 km/h sur une voie rapide près de Monaco.

Verstappen en Fiat Topolino dans Monaco

Une chose est sûre : il aura bien du mal à dépasser les limitations de vitesse au volant de cette Italienne très différente de ses Ferrari. Oui, on parle bien d’une Fiat Topolino en version Dolcevita, dans laquelle il a été vu alors qu’il flânait dans la principauté où il réside.

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Pour rappel, cette petite auto électrique sans permis, considérée comme un quadricycle léger, ne peut pas dépasser les 45 km/h. Mais c’est assurément un engin pratique pour circuler à Monaco sur de petits trajets, surtout l’été.

La Dolcevita, c’est fini en France

Précisons que la version que conduit Max Verstappen n’est plus commercialisée chez nous : il faut désormais se contenter de la variante fermée, proposée avec le vert et la nouvelle couleur orange. La version Topolino Vilebrequin, également basée sur la Dolcevita, a disparu du catalogue français.