Mondial de l’Auto 2026 : les voitures sans permis sont elles aussi des stars du salon

Le hall 7.1 est le principal lieu d’exposition de ces voitures sans permis. On y retrouve des marques presque inconnues au bataillon, comme Ezi et Linktour. Certaines exposent également des véhicules qui seront prochainement commercialisés. C’est le cas de la marque Liux, qui lancera son premier modèle au premier semestre 2027.

Toutes ces marques ont un seul objectif : attirer les jeunes. Après avoir constaté le succès rencontré par les Citroën Ami ou encore les Fiat Topolino auprès de cette clientèle, différents constructeurs se lancent à leur tour sur ce marché. Certains modèles nécessitent le permis AM, tandis que d’autres requièrent le permis B1. Découvrez les modèles exposés au Mondial de l’Auto 2026.

Liux Big

Liux est une marque espagnole qui lancera sa première voiture, la Liux Big, au premier semestre 2027 sur les marchés français, espagnol et italien. Longue de 2,7 mètres, elle dispose d’une carrosserie en fibre de lin, créée en France. Beaucoup plus légère que d’autres matériaux, cette carrosserie permet de réduire le poids du véhicule et donc sa consommation. En effet, la Big affiche une consommation de 6,7 kWh aux 100 km, soit deux fois moins qu’une voiture conventionnelle. Pour ce premier modèle, Liux propose deux batteries : une première de 15 kWh, permettant une autonomie de 215 km, et une seconde de 20 kWh, offrant une autonomie maximale de 270 km selon le cycle WMTC. Limitée à 90 km/h, cette voiture est accessible dès 16 ans aux personnes titulaires du permis B1. Sa commercialisation est prévue pour 2027, avec un prix inférieur à 18 000 euros.

Sans surprise, Citroën n’a pas manqué d’exposer sa voiture sans permis, que l’on retrouve dans de nombreuses villes de France, souvent conduite par des jeunes âgés d’au moins 14 ans. Limitée à 45 km/h et affichant une autonomie de 75 km selon le cycle WMTC, elle est taillée pour les petits trajets, notamment entre le domicile et l’école. Nécessitant le permis AM, l’Ami est commercialisée à partir de 7 000 euros.

Disponible à partir de 8 000 euros, la Fiat Topolino est elle aussi incontournable dans la catégorie des quadricycles légers, communément appelés voitures sans permis. Bien qu’aucune différence notable ne soit à relever par rapport à la Citroën Ami en matière d’autonomie ou de vitesse maximale, elle est accessible dès 14 ans, comme sa cousine française.

Vous ne la connaissez peut-être pas, et c’est normal : elle n’a pas encore été commercialisée ni même produite. En effet, la marque française prévoit de lancer la production de ses véhicules en janvier, pour les 100 premiers clients ayant commandé leur modèle. Les livraisons sont prévues en mai prochain. Ressemblant à première vue à un buggy, ce véhicule sans permis est proposé en deux versions. La première, accessible dès 14 ans, nécessite le permis AM et est limitée à 45 km/h. Son autonomie est estimée à 70 km et son prix de départ s’élève à 11 000 euros. La seconde version, destinée aux personnes âgées d’au moins 16 ans titulaires du permis B1, est limitée à 90 km/h et affiche une autonomie de 135 km. Son prix débute à 15 000 euros, sans les portes. Car ces véhicules ont une particularité : leur revêtement peut être entièrement personnalisé. Sans portes, avec des demi-portes ou avec des portes pleines, c’est à vous de choisir.

Si vous ou vos enfants êtes fans de camping, Kilow et sa « Bagnole » sont faits pour vous. Commercialisée depuis deux ans, la marque participe cette semaine à sa deuxième édition du Mondial de l’Auto de Paris. Pour cette édition 2026, la filiale du groupe Savoy a décidé de mettre en avant les différentes versions de sa « Bagnole ». Sur le stand A11 du hall 7.1, on retrouve d’abord la version commercialisée à 10 800 euros. Équipée d’une batterie de 6 kWh, elle affiche une autonomie de 70 km et une vitesse maximale de 45 km/h. Une deuxième version, elle aussi accessible avec le permis AM et limitée à 45 km/h, dispose d’une batterie de 12 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 164 km. Elle est proposée avec un supplément de 3 000 euros. Enfin, une troisième version, limitée à 80 km/h, affiche également une autonomie de 164 km grâce à sa batterie de 12 kWh. Elle nécessite toutefois le permis B1 et est commercialisée à partir de 13 690 euros.

Linktour Alumi

Filiale du groupe Shandong Weiqiao Pioneering, Linktour vient de se lancer sur le marché automobile français et présente ses modèles au grand public, ici, au Mondial de l’Auto de Paris. Avec l’Alumi, les jeunes ne disposant pas du permis B peuvent découvrir l’univers des microcars haut de gamme. Limitée à 45 km/h, cette voiture est accessible dès 14 ans sous réserve de détenir le permis AM. Son prix débute à 10 000 euros. Apple CarPlay, caméra de recul, climatisation et coffre de 320 litres : les équipements sont pensés pour maximiser le confort des jeunes conducteurs. Sa batterie d’environ 7 kWh lui permet d’afficher une autonomie de 120 km. La recharge à domicile ou sur une borne prend environ quatre heures. Une version Elite est également proposée aux conducteurs titulaires du permis B1. Celle-ci affiche une autonomie de 180 km grâce à une batterie de 12 kWh et peut atteindre une vitesse maximale de 90 km/h. Son prix reste inférieur à 15 000 euros.

Ezi EM

Ce tour d’horizon des voitures sans permis exposées lors de l’édition 2026 du Mondial de l’Auto de Paris se termine avec les Ezi EM 05 et EM 06. Les précommandes de ces deux modèles débuteront à l’issue du salon, pour des livraisons prévues fin mars 2027. Ces deux microcars électriques de catégorie L6e, accessibles avec le permis AM et limitées à 45 km/h, sont taillées pour la ville. Elles disposent d’une autonomie pouvant atteindre 180 km. Pour le moment, Ezi n’a pas encore communiqué les prix de ces deux véhicules.