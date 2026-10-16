Il existait bien une prime à l’achat en France pour les voiturettes électriques homologuées comme des quadricycles motorisés, définitivement supprimée à la fin de l’année 2024. Depuis, les aides à l’achat pour les « vraies » voitures électriques ont augmenté (elles sont actuellement de 3 500€ pour tous les ménages et peuvent monter jusqu’à 7 000€ pour les plus faibles revenus), mais les simples quadricycles électriques n’y ont plus droit.

Les constructeurs de ces petits engins viennent enfin d’obtenir gain de cause : le gouvernement français annonce le retour d’une prime à l’achat des quadricycles électriques des catégories L6 (sans permis limité à 45 km/h) et L7 (avec permis limité à 90 km/h). Rappellons que ces derniers restent, malgré leurs performances presque routières, interdits des voies rapides et des autoroutes.

Jusqu’à 2 000€ pour les L7

Le gouvernement ne précise pour l’instant pas le montant prévu pour les engins de la catégorie L6 sans permis, mais donne déjà le chiffre de 2 000€ pour les véhicules de la catégorie L7 limités à 90 km/h (à deux ou quatre places). C’est une très bonne nouvelle pour les fabricants français de ces modèles qui poussaient depuis longtemps pour le retour de cette aide. La fabrication « locale » sera d’ailleurs une condition d’obtention de cette aide : il faudra que le quadricycle soit fabriqué en France ou au sein des pays de l’Union européenne.

De quoi en exclure les Citroën Ami et Fiat Topolino de cette mesure ? C’est possible, les stars du marché des voiturettes sans permis étant assemblées au Maroc (à voir si Stellantis parvient à négocier un accord spécifique compte tenu de la distance géographique relativement faible entre la France et le Maroc).

Une prime de 500€ pour les bornes

Le gouvernement précise aussi qu’il va allouer une aide de 500€ à l’installation de bornes de charge pilotées à domicile. Il promet par ailleurs qu’il entend améliorer la réglementation sur l’affichage des prix sur les bornes rapides pour plus de transparence et de clarté.