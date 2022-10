Mondial de l'auto 2022 - La nouvelle mode des voiturettes électriques

Souvenez-vous, c'était en 2011. Renault lançait un petit objet roulant non identifié qui surprenait tout le monde. Certains le trouvaient trop cher ou pas assez polyvalent, mais le Twizy a donné des idées à beaucoup de petits constructeurs comme on peut le constater en visitant les allées du mondial de l'automobile de Paris : non seulement on y trouve le descendant spirituel du Twizy chez Mobilize, mais il y a aussi plein de petites autos électriques avec ou sans permis qui comptent bien séduire les citadins en ces temps où l'on va de plus en plus vers ces fameuses « mobilités douces ». Voilà les autos les plus intéressantes du salon dans cette nouvelle catégorie des quadricycles lourds électriques, répondant à la réglementation L7e (interdisant l'accès aux voies rapides et aux autoroutes), ou L6e pour les versions sans permis limitées à 45 km/h. Précisons que ces engins ont actuellement droit à un bonus écologique de 900€.

Mobilize Duo, le successeur

Intégré dans la nouvelle marque Mobilize, le petit Duo s'impose comme le descendant spirituel du Renault Twizy. Il dispose d'un habitacle entièrement fermé et, de série, de portières à ouverture en élytre comme une Lamborghini Aventador. Long de 2,4 mètres, il conserve un habitacle deux places en tandem et offrira deux versions : l'une limitée à 45 km/h sans permis de conduire accessible dès 14 ans, l'autre à 80 km/h (avec une autonomie de 140 km). Elle arrivera l'année prochaine mais ne sera disponible qu'en location. Sinon, elle coûterait probablement beaucoup plus cher que le Twizy démarrant actuellement 11 600€ tout de même. Vaudrait-elle 15 000€ ? Encore plus ? On le saura peut-être l'année prochaine, si Mobilize décide de l'ouvrir à l'achat.

Kilow La Bagnole, la moins chère et la plus fun ?

Vous aimiez l'approche audacieuse du Renault Twizy ? Et bien la petite société Kilow fait encore plus fort. Elle commercialise depuis quelques jours « La Bagnole », sorte de petite Mini Moke minimaliste et épurée au maximum, avec une calandre façon Jeep. Un engin très fort en gueule démarrant à 10 990€ (avec 900€ de bonus écologique à déduire), avec une batterie de 5,5 kWh permettant d'atteindre 70 kilomètres d'autonomie. Sans portes, sans chauffage, sans le moindre équipement de luxe, mais avec une dégaine vraiment attendrissante et même une capacité de charge intéressante à l'arrière. Il existe une version fermée (avec des portes en option) et il sera possible de doubler l'autonomie maximale. Disponible en version 45 km/h et 80 km/h (comme la plupart des autos de cette nouvelle catégorie), La Bagnole est fabriquée en Haute-Savoie et Kilow croule déjà sous les commandes. C'est l'un de nos coups de cœur du salon.

Microlino, mythique mais très chère

Dans le genre voiturette électrique, la Microlino pourra sans doute rivaliser avec La Bagnole au registre de l'audace stylistique. Dans un genre bien plus rétro puisqu'elle s'inspire de la légendaire Isetta de 1953 avec un design d'oeuf et même une unique portière frontale pour s'installer dans l'un des deux sièges à l'intérieur. Côté gueule, tout le monde l'adore. Mais le prix calme un peu : 14 990€ dans la finition Urban d'entrée de gamme ou 16 390€ pour l'édition Dolce à la présentation plus raffinée. L'addition peut même dépasser les 20 000€ si vous optez pour la batterie « Medium Range » (177 km d'autonomie) avec la « Pionner Series ». C'est quand même raide pour un quadricycle lourd interdit de voie rapide à deux places...

City-Transformer CT-1, la bonne idée pas donnée

L'idée intéressante de la City-Transformer CT-1 ? Posséder un châssis capable de se replier pour faciliter le stationnement. Ce petit véhicule à l'intérieur en tandem passe en effet d'une largeur de 1,4 mètre à un mètre lorsqu'il faut s'insérer dans un espace limité. Capable d'atteindre 90 km/h avec le châssis dans sa configuration large, la CT-1 joue les micro-citadines premium et profite d'un équipement moderne et généreux (deux écrans, climatisation, habillages léchés...) mais elle n'est pas donnée : 12 900€ HT en prix spécial sur le mondial puis 14 500€ HT en prix de base, soit 17 400€ TTC.

Silence S04, des batteries en valises

Excusez-nous d'abord pour notre erreur en vidéo : c'est « Silence » et non pas « Silencio » comme nous l'avons bêtement cru en arrivant sur le stand à cause du petit « o » dans le logo de la marque. Et on parle ici d'un petit quadricycle lourd électrique très intéressant : conçu par une marque espagnole connue depuis quelques années pour ses scooters électriques (elle fournit notamment le modèle commercialisé par Cupra), le S04 se présente comme un engin urbain à la finition intérieure plutôt haut de gamme. Il s'équipe de deux unités de batteries (les mêmes que celles des scooters de la marque) amovibles, qu'on transporte comme des valises à roulette (pesant 40 kilos chacune). Silence veut développer un véritable réseau de stockage en libre-service de ces batteries dans les centre-villes, histoire de ne même plus avoir à brancher les autos sur des bornes. A voir comment la marque parvient à développer cette solution mais le principe nous paraît intéressant bien qu'un peu ambitieux. Commercialisée l'année prochaine, la S04 devrait coûter environ 15 000€ dans sa version L7e (80 km/h) haut de gamme. Il y aura aussi une version à 45 km/h.

Xev Yoyo, presque une vraie voiture

A quelques mètres de Silence, la Xev Yoyo étonne les visiteurs avec sa carrosserie ressemblant vraiment à celle d'une vraie voiture. Avec sa climatisation, son écran tactile compatible Apple Carplay & Android Auto et sa dotation de vraie citadine, elle se rapproche franchement d'une authentique voiture même si elle ne possède que deux places et que sa finition reste en-dessous de celle qu'on constate sur le marché automobile actuel. La Yoyo peut rouler jusqu'à 90 km/h et elle revendique une autonomie de 120 kilomètres. Elle coûte 15 890€ avant bonus, ce qui reste plus cher qu'une Clio neuve d'entrée de gamme. Mais on commence à rentrer dans un niveau de prestations intéressant, même s'il faudra attendre un vrai essai pour le confirmer.