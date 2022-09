Xev Yoyo, une Citroën Ami de grand luxe

Le marché des quadricycles lourds électriques compte actuellement deux références : le vieillissant Renault Twizy tout d'abord, modèle lancé en 2011 et disponible avec ou sans permis de conduire dans deux versions distinctes. Mais surtout la Citroën Ami, ce petit engin de mobilité urbaine sans permis de conduire qui rencontre un franc succès dans les villes de France et d'Europe. D'ici quelques jours, la nouvelle division « Mobilize » de Renault lèvera le voile sur la version de série du concept-car EZ-1 présenté en 2021, appelée à remplacer le Twizy dès l'année prochaine.

Mais il faudra également compter sur de nouveaux acteurs comme Xev, une entreprise italo-chinoise qui lance chez nous la Yoyo. Avec son design léché évoquant quasiment l'univers des vraies voitures, cette Yoyo rappelle un peu la Toyota iQ ou d'autres micro-citadines récentes. Elle s'inscrit pourtant bien dans la catégorie des quadricycles lourds, ce qui explique sa masse limitée à 450 kilos sans les batteries et son poids maximal autorisé de 850 kilos sur la balance. Stricte deux places, la Yoyo peut atteindre 75 km/h en mode Eco ou même 90 km/h en mode S, grâce à un moteur électrique générant 20 chevaux en puissance maximale. Mais comme la Citroën Ami, la Renault Twizy ou les voitures sans permis répondant aussi à la réglementation des quadricycles lourds, elle n'aura pas le droit d'aller sur l'autoroute ou les voies à accès réglementé. Grâce à ses batteries de 10,3 kW, elle peut tout de même parcourir jusqu'à 120 kilomètres à condition d'utiliser le mode Eco (ou jusqu'à 150 kilomètres en ville). Elle se recharge sur prise domestique en environ quatre heures (ou sur câble T2 plus rapidement en option) et peut également remplacer ses batteries amovibles (en trois parties) pour gagner du temps (uniquement dans les flottes automobiles).

Chère comme une voiture sans permis

Contrairement à la Renault Twizy, la Xev Yoyo profite d'un habitacle entièrement fermé. Et elle va bien plus loin que la Citroën Ami dans le luxe et l'équipement : outre un chauffage et une climatisation, elle s'équipe d'un écran tactile de 7 pouces compatible Bluetooth, de vitres et de rétroviseurs électriques. En version « Premium », elle reçoit même un écran tactile de 10 pouces connecté et des jantes de 15 pouces. Mais tout cela n'est évidemment pas gratuit : la Xev Yoyo se négociera à partir de 15 890€. C'est le double de la Citroën Ami débutant à 7 790€ incapable de dépasser les 45 km/h, mais aussi 2 590€ de plus que le Renault Twizy dans sa version 80 (il faut pour rappel retrancher un bonus écologique de 900€). Avec un prix similaire à celui d'un véhicule sans permis classique et ce très bon niveau d'équipement, il y a sans doute de quoi séduire les adeptes de mobilité urbaine. A noter que la marque compte déjà 20 concessionnaires en France.