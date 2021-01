Le quadricycle Renault Twizy aura une suite

Mine de rien, Renault a écoulé largement plus de 20 000 Twizy à travers l'Europe. Une goutte d'eau en comparaison d'une Clio, mais il faut bien reconnaître que l'engin a trouvé un public de niche dans les villes, à tel point que Renault a décliné son Twizy dans des variantes telle que le Cargo, pour les livraisons dans les agglomérations.

Une nouvelle forme de mobilité qui s'inscrit dans le plan "Renaulution". Mine de rien, Renault a carrément créé une quatrième marque dans le groupe, aux côtés de Renault, Dacia et Alpine. Mobilize assurera les "services de données, de mobilité et d'énergie au profit des utilisateurs de véhicules". Et elle devrait représenter tout de même 20 % du chiffre d'affaires du Groupe Renault en 2030. Une entité annexe portée sur les nouvelles formes de mobilité, qui compte bien s'appuyer... sur un nouveau Twizy.

Le constructeur au losange dévoile le concept EZ-1 qui rappelle évidemment les formes de l'actuel Twizy, toujours commercialisé, dix ans après son lancement. Contrairement à un Twizy, qui s'achète, l'EZ-1 aura droit à un plan business différent, porté sur le principe du "pay to use". "Ses utilisateurs ne paieront que ce qu'ils utilisent, sur la base du temps ou du kilométrage. Connecté, le véhicule propose un accès sans clé et interagit avec ses utilisateurs via leur smartphone", précise Renault dans son communiqué.

Autre grande nouveauté : point de recharge, mais un système d'échange de batteries pour permettre à l'EZ-1 de tourner non-stop. Logique, dans le cadre d'un service de mobilité qui doit être tout le temps accessible aux usagers.

Renault met également l'accent sur la durabilité : EZ-1 sera fabriqué pour moitié avec des pièces recyclées et sera recyclable à 95 % à l'usine de Flins.