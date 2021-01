Renaulution : suivez ce jeudi sur Caradisiac les annonces du renouveau de Renault, Dacia et Alpine

En réponse à

Vous connaissez beaucoup de pays qui ont une culture industrielle automobile aussi solide qui tient encore dans un secteur aussi compétitif et contraignant sur le plan technologique et réglementaire.

Soyez contents que la France en ait encore une.

Aucun sens du patriotisme ces Français, Pff.......... Soyez fiers qu'on ait encore des industriels FRANCAIS dans ce secteur

En plus, au moins PSA et Renault, quoi que vous puissiez dire, reversent à l'état un PAQUET d'euros , emploient des milliers de personnes en France et à travers le monde (oui , c'est un marché mondial)

je n'ai pas envie de voir que des voitures allemandes, chinoises, coréennes ou américaines.

Arrêter de cracher sur PSA et Renault

Vous êtes pitoyables. Eux au moins ils génèrent de la valeur pendant que vous ne produisez rien derrière vos écrans.