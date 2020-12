Renault est prêt à lancer sa révolution

La date est enfin précise : Luca de Meo présentera son plan de bataille pour la relance de Renault le 14 janvier 2021. En as de marketing, le nouveau directeur général a même créé un néologisme pour désigner son plan stratégique : "Renaulution", fusion de Renault et révolution.

Car l'Italien, officiellement en poste depuis juillet 2020, a préparé un traitement de choc pour le Losange, qui traverse depuis deux ans une période difficile. Il y a bien sûr eu la chute de Carlos Ghosn. Mais surtout une baisse des ventes et une chute des résultats financiers, avec les premières pertes depuis une dizaine d'années. Remettre sur les rails un fleuron français, voilà un sacré défi, qui n'effraie pas De Meo, que l'on imagine même grisé par ce challenge.

Dès son arrivée, l'ex boss de Seat avait donné rendez-vous pour début 2021. Il lui fallait du temps pour élaborer un tel plan, d'autant qu'il a imaginé une stratégie qui couvre une bonne partie de la décennie. Pour mettre au point sa "Renaulution", il a mis en place une équipe de 40 personnes qui représentent le groupe dans sa globalité, avec différentes fonctions, différentes régions.

Avec une promesse : pas d'esbroufe. En juillet dernier, Luca de Meo était déjà clair : "ce ne sera pas une liste de souhaits, mais un ensemble d'actions que l'on aura décidé et organisé d'ici là". Ainsi, une partie des annonces faites en janvier sera déjà en place ou sur le point de l'être. Car l'homme s'est retroussé les manches dès le premier jour, en s'attaquant d'abord à sa partie favorite : le plan produit. Dès juillet, il a mis fin à des projets en cours, comme le renouvellement de l'Espace, et en a lancé d'autres.

De Meo a d'ailleurs déjà présenté les bases de son plan, en donnant la feuille de route des marques pour les années à venir. Renault doit se replacer sur le cœur de marché européen, avec une offensive chez les modèles compacts et les électriques. Dacia va s'émanciper, avec en ligne de mire Citroën. Alpine devient la seule marque sportive du groupe, chassant Renault Sport (avec notamment le changement de nom de l'écurie de F1).

Le 14 janvier, Luca De Meo entrera donc dans le détail, avec on l'espère, des informations sur les modèles à venir ou ceux qui s'arrêtent, des décisions sur les motorisations et les outils industriels et peut-être des annonces de partenariats.