Dacia : un nouveau logo ?

Mi-2020, Luca de Meo a pris les commandes d'un Renault en bien mauvaise santé. Mais heureusement pour lui, il a trouvé chez le Losange des atouts, notamment Dacia ! L'Italien n'a pas caché son enthousiasme à propos de la firme low-cost, la qualifiant de "miracle" car "personne dans l'industrie automobile ne peut gagner autant d'argent à ce niveau de marché."

L'homme a donc de grandes ambitions pour Dacia. Il déclarait l'été dernier : "il est temps pour Dacia de s'épanouir en tant que marque à part entière." Il veut développer la gamme et positionner la marque face à Citroën, avec un rôle de constructeur généraliste anti-superflu, sans oublier les prix cassés.

Ce nouveau départ pourrait s'accompagner d'une refonte totale de l'identité de Dacia. Ce jeudi, lors de la présentation de son plan de bataille pour l'ensemble du groupe, Luca de Meo pourrait dévoiler un tout nouveau logo pour Dacia. Ce serait ce symbole anguleux dévoilé par nos confrères d'Automobile Propre.

Si c'est le bon logo, c'est un véritable big-bang que semble préparer Luca de Meo ! Ce logo fait table rase du passé de Dacia, oubliant l'aspect de bouclier des précédents blasons. On aurait ici un symbole composé d'un D et d'un C, avec effet de miroir, le tout formant une sorte de chromosome. Le monogramme prendrait un aspect très "robotique" et "futuriste". Voilà qui intrigue sur le positionnement revu de Dacia.

On en saura davantage dans quelques heures.