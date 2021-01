Renault : le retour des R5 et 4L en électrique ?

Plus que quelques jours avant de découvrir le plan de bataille de Luca de Meo pour le groupe Renault. Celui-ci sera très axé sur le produit, en clair sur l'avenir des gammes, sujet de prédilection du nouveau directeur général.

L'Italien devrait ainsi confirmer l'arrêt de modèles, à commencer par l'Espace, mais aussi officialiser des projets inédits. Et selon des sources de Reuters, une des attractions du plan, que Luca de Meo a nommé Renaulution, serait le revival de deux modèles mythiques de Renault : la 4L et la R5 ! Voilà qui est inattendu !

Reuters indique que les nouveaux modèles seraient électriques. Plutôt logique vu l'évolution de l'industrie automobile et notamment du marché des citadines. Renault vient ainsi de lancer une Twingo électrique et sa Zoé a réussi à atteindre le Top 10 des ventes en France en 2020.

Il n'y a toutefois pas davantage d'informations au sujet de ces projets. On peut donc encore imaginer beaucoup de choses. Est-ce juste une réinterprétation de l'esprit des 4L et R5, notamment l'aspect pratique et populaire de la première ? Ou faut-il s'attendre à du néo-rétro, façon Fiat 500. Cela est possible, car Luca de Meo a participé à la renaissance de l'italienne lorsqu'il était chez Fiat !

Nous avions déjà hâte d'entendre ses annonces, nous voilà encore plus impatients.