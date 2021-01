Dacia annonce un grand SUV au dessus du Duster, le Bigster

Jusqu'ici, Dacia a été prudent, toujours prudent. Le constructeur roumain s'est contenté de jouer sur le segment B avec des véhicules parfois spacieux pour la catégorie (Logan, Duster). Mais à chaque fois, sur une plateforme de la cousine Renault Clio. On ne compte plus les fois où l'on a demandé à Dacia si la marque s'investira un jour sur les segments supérieurs, à commencer par le sacro-saint C des berlines et SUV compacts.

La présentation du plan Renaulution apporte la réponse. Dacia se retrouve dans une BU (Business Unit) avec Lada, et les deux marques vont partager une seule et unique plateforme, la CMF-B de la Renault Clio V. Partant de là, Dacia va produire un grand SUV, placé au dessus du Duster, qui marquera l'entrée du constructeur sur le segment C.

A une nuance près : cela se fera donc avec une plateforme de segment B. Cela ne vous rappelle rien ? Skoda ! La marque tchèque a souvent utilisé ce procédé, à savoir prendre une plateforme de voiture inférieure pour gagner en coûts, et maximiser les volumes à bord et les dimensions extérieures. C'est le cas d'une Scala, qui est une compacte du segment C mais qui repose sur les dessous... d'une Volkswagen Polo.

Dacia Bigster

La nouvelle arme de Dacia pour les "aventuriers" se nomme donc Bigster Concept. Un véhicule de 4,6 mètres de long, soit 12 cm de plus qu'un Renault Kadjar, tout de même, mais avec le prix d'un Renault Captur.

Il s'agira de la "figure de proue" de Dacia, et en ce sens, le constructeur roumain confirme déjà des motorisations "alternatives" telles que l'hybride (rechargeable ?). Partant d'une base de CMF-B, Dacia a en effet techniquement la possibilité de proposer hybride classique et hybride rechargeable, comme sur un Captur. Mais pour maintenir des tarifs bas, on imagine que le rechargeable sera écarté.

La transmission intégrale du Duster, en revanche, devrait disparaître du catalogue, puisqu'elle est uniquement compatible sur la vieillissante plateforme B-Zéro. Dommage, d'autant plus qu'il s'agissait d'un des vrais petits 4x4 les plus intéressants du marché. Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprise, puisque la date de lancement et les informations techniques demeurent secrètes.