Mondial de l'auto 2022: l'électrique à la pointe

Le Mondial de l’automobile promet d’apporter son lot de nouveautés électriques, et parmi celles-ci nombre de modèles des plus originaux. Ainsi, nul doute que les visiteurs se presseront sur le stand où sera exposée la Microlino, une micro-citadine biplace dont le design s’inspire directement de celui de la célèbre BMW Isetta, commercialisée entre 1955 et 1962.

Longue de 2,51 m, soit 26 cm de plus que l’aïeule, la Microlino annonce une autonomie maximale de 230 km et une vitesse de pointe de 90 km/h. Contrairement à la Citroën Ami à laquelle on l’associe spontanément, l’italienne n’est donc accessible qu’aux seuls titulaires du permis de conduire. Une curiosité, assurément !

A découvrir également à Paris, la très originale Jeep Avenger, un SUV petit format, cousin des Peugeot e-2008 et DS 3 Crossback et autres Opel Mokka-e. Au programme, une autonomie censée tutoyer les 400 km qu’accompagnent des capacités off-road optimisées grâce à une garde au sol et des angles d’attaque et de fuite importants, dans la tradition Jeep. Très avenant design, en tout cas.

Pour autant, c’est du côté des constructeurs chinois que l’offensive électrique s’annonce la plus spectaculaire. Parmi ceux-ci se détache Byd, dont Caradisiac vous a beaucoup parlé ces dernières semaines.

Trois modèles seront exposés à Paris : le Tang, un SUV familial à 7 places , l’Atto 3, un crossover compact de 4,46 m (même gabarit que la star Peugeot 3008) capable de parcourir jusqu’à 420 km avec sa batterie de 60 kWh, et enfin la Han, une grande berline longue de 4,99 m et doté d’un rayon d’action de 521 km (batterie de 85,5 kWh).

A ces intéressantes nouveautés s’ajouteront notamment celles du groupe Renault, qui exposera bien sûr la très attendue R5, citadine censée prendre la relève de la Zoé à l’horizon 2024, mais aussi la 4L revisitée, dont le teasing a démarré il y a plusieurs mois déjà.

Citons aussi le concept car Scénic Vision, à hydrogène, ainsi que l’Alpine E-ternité, qui préfigure une future berlinette « zéro émission ». Et chez Dacia, on découvrira la Spring sous son nouveau visage.

D’autres surprises sont notamment attendues en provenance du groupe Stellantis (Peugeot, DS), mais aussi de chez Hopium, start-up française qui exposera la Machina Vision, préfiguration d'une grande berline premim à hydrogène. Et le tout fera de cette édition 2022 du Mondial de l’auto la plus branchée…jusqu’à la prochaine !