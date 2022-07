Alpine E-ternité : à bord de la première A110 électrique

Luca de Meo, le patron du groupe Renault ne cesse de le marteler : l'avenir d'Alpine sera 100% électrique. Les ingénieurs de Dieppe ont visiblement entendu le message et pour le soixantième anniversaire, non pas de leur patron, mais de leur marque, ils ont créé la première berlinette A110 totalement électrique. Mais ils préviennent d'emblée : c'est un prototype qui ne sera jamais fabriqué en série", avant d'ajouter, en douce, que "la première Alpine électrique sera bien un SUV".

Un poids contenu : la première bonne surprise

Mais alors, pourquoi une A110 EV ? Pour les 60 ans de la marque, on l'a dit, mais aussi pour démontrer les compétences en la matière d'Alpine. Des compétences qui, sur le papier, sont réelles. Au menu de cette berlinettes à watts : un poids contenu, une puissance suffisante mais sans excès, et surtout, un équilibre préservé et très proche du modèle thermique.

C'est à l'occasion du Grand prix de France de F1, ou la marque est engagée, que deux concepts baptisés E-ternité, ont pu faire quelques tours de leurs roues toutes fraîches. Nous nous sommes glissés dans le baquet passager de l'un d'eux, aux côtés d'un pilote d'essai maison et l'impression est saisissante dès le départ.

Le 0 / 100 lm / h en 4,5 s est réel et exécuté dans un silence seulement alteré par des bruits de roulement. Les 300 Nm de couple du moteur électrique de 242 ch ne sont pas renversants ? Sauf qu'ils sont disponibles instantanément. De quoi arracher sans problème le petit coupé de 1 378 kg.

Oui, vous avez bien lu. C'est le poids de cette auto, et ce qui paraît logique pour une thermique est exceptionnel pour une électrique munie d'une batterie de 60 kWh. Un poids léger rendu possible notamment par l'usage, pour certaines pièces de carrosserie, de fibre de lin, réputé pour être léger, écolo et costaud. Tout ce qu'il faut. Mais encore faut-il que cet embonpoint contenu serve à l'agrément de conduite.

Un équilibre magique : la deuxième bonne surprise

C'est d'autant plus difficile lorsque l'on a comme maître étalon, l'A110, joueuse et incisive. Qu'en est-il de cette A110 E-ternité ? Elle est aussi douée que sa sœur à pétrole grâce à une astuce : la répartition des cellules de sa batterie. Elles sont au nombre de 12. Huit d'entre elles sont placées sous le plancher arrière et les quatre autres viennent trôner près de l'essieu avant.

Résultat : l'on glisse comme il se doit dans les virages du circuit Paul Ricard et l'auto se rattrape d'un petit geste pour se relancer d'aussi belle.

Pour satisfaire le conducteur, plus que pour améliorer l'efficacité, Alpine est allé jusqu'à bricoler une boîte de vitesses automatique (avec palettes au volant) maison, façon double embrayage, une première mondiale. Et, histoire de garder la tête au frais dans la canicule du Castellet, l'E-ternité dispose d'un petit toit ouvrant Targa en deux parties à détacher à volonté.

Cette tentative, plutôt réussie, de première Alpine électrique a été développé en moins d'un an. Et l'on peut évidemment se demander comment les équipes dieppoises ont réussi cet exploit. Ils l'avouent : ils s'en sont allé puiser dans les organes maison et notamment dans les pièces de la nouvelle Megane e-tech électric, dont l'A110 a récupéré la batterie.

Une auto bien née, comme l'est le petit coupé Alpine. Sauf qu'il ne verra jamais le jour et que la première dieppoise électrifiée ne saurait rivaliser avec l'experte ballerine qu'est ce prototype. Car malgré toute la bonne volonté que ces concepteurs appliqueront pour développer la première EV de série, ce ne sera qu'un SUV.