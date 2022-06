Hopium Machina Vision : la voiture à hydrogène française donne de ses nouvelles

Il y a quasiment un an jour pour jour, nous découvrions le premier prototype roulant de la berline à hydrogène développée par la marque française Hopium. Un an plus tard, le constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène révèle aujourd’hui son concept car baptisé Hopium Machina Vision, et offre pour la première fois une immersion au sein de l’habitacle.

Conçue par le designer automobile Félix Godard, qui a fait ses classes chez Porsche, Tesla ou Lucid, l’Hopium Machina Vision est une nouvelle étape dans le développement de la voiture à hydrogène française.

À l’avant du véhicule, un écran déploie un paysage d’informations sur toute la largeur du véhicule, accessible au conducteur comme au passager. La console centrale haptique, propose une nouvelle connexion sensorielle avec l’interface.

À l’arrière, les passagers peuvent apprécier le confort d’un espace intérieur sans compromis et un panorama du ciel sans égal. L’ensemble des matériaux utilisés pour l’habitacle a été sourcé en Europe, afin de réduire l’impact environnemental.

Le design extérieur du véhicule se précise également. L’Hopium Machina Vision dévoile ainsi ses courbes. On y retrouve les éléments caractéristiques de l’Hopium Machina, dont la calandre imposante qui s’anime afin d’optimiser le refroidissement du système fuel cell, et la signature lumineuse inspirée des ondes à la surface de l’eau.

Pour découvrir plus en détail la voiture à hydrogène française, il faudra encore patienter quelques mois. Le modèle sera ainsi présenté à Paris en exclusivité lors de l’édition 2022 du Mondial de l’Auto, du 17 au 23 octobre prochains.