Dossier : les nouveautés du prochain Mondial de l’auto

Les salons automobiles n'ont plus la cote auprès des constructeurs. Alors qu’il y a encore une dizaine d’années, les organisateurs de ces rendez-vous automobiles mondiaux n’avaient pas de mal à remplir leurs halls d’exposition, aujourd’hui c’est de plus en plus difficile pour attirer les constructeurs. L’épidémie du Covid-19 n’a également pas fait du bien aux rendez-vous automobiles et en 2020, le Mondial de l’automobile, à cause de la pandémie, a été obligé de déclarer forfait. Mais il faut se rappeler qu’en 2018, Fiat, Ford, Nissan, Opel et Volkswagen avaient déjà fait l’impasse sur le Mondial de l’automobile. Cela n’avait pas empêché le Mondial 2018 de faire le plein de visiteurs avec plus d’un million de personnes pendant les dix jours d’ouverture du salon.

Lyon, nouvelle capitale de l’automobile ?

Pour l’édition 2022, le Mondial devra une nouvelle fois faire face à la désertion de nombreuses marques automobiles. À l’heure où nous écrivons ces lignes, on sait déjà que le groupe Volkswagen dans son ensemble ne viendra pas à Paris, ce sera aussi le cas BMW et de sa marque Mini, pourtant la nouvelle Mini, dont la trois portes exclusivement électrique aurait pu faire ses grands débuts sur le salon. En revanche BMW était bien présent sur le Salon de Lyon 2022 qui s’est déroulé au mois d’avril grâce à ses distributeurs auxquels la marque a apporté son soutien, car le salon lyonnais est axé sur la vente plutôt que sur la révélation de nouveaux véhicules. Au Salon de Lyon de nombreuses marques soutiennent les distributeurs que ce soit financièrement ou sur un plan logistique, mais le budget pour Lyon n’a rien à voir avec celui d’un évènement comme le Mondial de Paris.

Peu de ventes au Mondial

C’est que le passage au Mondial de l’automobile coûte cher. La présence dans un salon mondial nécessite, pour une grande marque automobile, une mise de fonds de l’ordre de plusieurs millions d’euros pour la location du stand, sa décoration, le transport des voitures, les frais de personnel, les attractions supplémentaires, etc. Une somme qu’il est difficile de rentabiliser, les ventes de véhicules étant limités pendant les jours d’ouverture du salon. Les visiteurs qui déambulent dans les allées sont en effet généralement là pour regarder et s’extasier devant les belles carrosseries sans pour autant qu’ils se décident à prendre commande d’un des modèles présentés.

Paris Automotive Week

Face à la désertion des constructeurs, les organisateurs du Mondial font preuve d’imagination. À Paris, le Mondial de l’auto se tiendra en même temps qu’Equip Auto (salon dédié à l’après-vente et aux services automobiles). Le Mondial ouvrira ses portes le 17 octobre et les refermera le 23 octobre, tandis qu’Equip Auto tiendra salon du 18 au 22 octobre. Les deux événements se regroupent sous la bannière Paris Automotive Week et se partagent les halls de Paris Expo Porte de Versailles. Ainsi le Mondial occupera les halls 3, 4, 5.1, 6 et Equip Auto les halls 1 et 2.

Cent nouveautés à essayer !

L’autre originalité concernant le Mondial, sera la possibilité d’essayer des nouveautés automobiles avec 100 voitures à l’essai. C'est une bonne occasion pour les visiteurs du Mondial d’essayer gratuitement des voitures inédites sur le marché, de la microcitadine au SUV premium à moteur thermique, hybride ou électrique. Il suffira de s’inscrire au bureau d’accueil situé à l’extérieur des halls d’exposition 3, 4 et 6 de la Porte de Versailles. Il ne s’agit pas d’un parcours d’essai au centre du salon, mais de vraies balades au volant de nouvelles autos sur deux parcours urbains : un parcours Découverte de 20 minutes et un parcours Premium de 40 minutes. Un expert produit accompagnera durant tout le parcours le conducteur et pourra répondre à toutes ses interrogations concernant la voiture essayée. Ces essais se dérouleront de jour de 9 h 30 à 21 h 30 du mardi au samedi et de 9 h 30 à 17 h le dimanche, et il y aura même des essais de nuit.

Il y aura de quoi se réjouir

Malgré les désertions, il y aura sans doute de nombreuses nouveautés à se mettre sous la dent. Selon nos informations, le Groupe Stellantis sera de la partie avec trois marques, Peugeot qui présentera à cette occasion son nouveau crossover Peugeot 408, DS ses DS3 Crossback et DS 7 Crossback restylés, tandis que Jeep présentera son modèle d’entrée de gamme, un petit SUV qui existera en version électrique et sans doute avec un nouveau bloc 1.2 Puretech microhybridé, ce Baby Jeep se plaçant sous le Jeep Renegade. Renault sera là tout comme Dacia et Alpine. La marque au Losange présentant au Mondial la future R4 électrique, tandis que Dacia devrait présenter sa première motorisation hybride placée sous le capot du Dacia Jogger. Ferrari pourrait être également de la partie et proposer son premier SUV, le Purosangue. Mercedes y sera également avec ses nouveaux modèles, tout comme les constructeurs coréens Hyundai et Kia, etc.