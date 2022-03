Une toute nouvelle Mini électrique pour 2023

Comme sa maison mère BMW, Mini n'hésite pas à parasiter le travail des chasseurs de scoops en publiant lui-même des photos de ses futurs véhicules camouflés. Exemple aujourd'hui avec la prochaine génération de la Hatch 3 portes. Ce qui intrigue cette fois, c'est que la firme britannique le fait très en avance, la voiture étant attendue dans les concessions en 2023.

Le véhicule vient de finir un chapitre important de son développement, avec les tests hivernaux au centre d'essai grand froid de BMW à Arjeplog, en Suède. Les températures qui descendent bien en dessous de 0°C mettent à l'épreuve le moteur, la batterie, les composants électroniques…

Car cette nouvelle Mini est 100 % électrique et a été pensée du départ pour ce type de motorisation, alors que l'actuelle génération a été convertie sur le tard. Avec un certain succès, puisque l'électrique représente un tiers des ventes de 3 portes.

La nouvelle mouture aura une plate-forme plus adaptée, qui permettra on l'espère d'avoir une plus grosse batterie. Mini ne donne encore aucune indication sur la fiche technique, indiquant seulement que les tests permettent de trouver le bon équilibre entre le confort et le comportement typique des Mini, typé karting.

Le camouflage est encore épais. Si on reconnaît bien la silhouette de la Mini, avec par exemple son pare-brise relevé, les détails sont bien cachés. Il ne faut pas se fier aux astuces pour les dissimuler, par exemple les feux vont évoluer pour former une pointe du côté du hayon. La Mini 3 portes devrait perdre quelques centimètres en longueur.

Mini confirme que cette version électrique, qui cohabitera un temps avec une évolution de l'actuelle thermique, sera suivie par un crossover urbain, lui aussi électrique. Il sera annoncé par un concept au second semestre 2022.