Surprise! Voici la Peugeot 408, un SUV-Coupé

« L’inattendue ». C’est ainsi que Peugeot résume le futur Peugeot 408, celui qui viendra étoffer son paddock dans les prochains mois.

Le service de presse de la marque ne dévoile pour l’heure qu’un seul cliché. Celui-ci laisse entrevoir la partie basse du capot et surtout une calandre à fines lames verticales au sein de laquelle s’intègreront les contours proéminents du lion, dans la lignée des modèles Peugeot lancés sur le marché depuis l’an dernier.

Un SUV coupé pour insuffler du neuf

Peugeot salue l’arrivée de ce nouveau modèle dans sa gamme, en particulier dans sa gamme de SUV. Il s’agira d’une « espèce à l’allure inédite », promet le constructeur, une voiture « qui combinera de manière originale des codes caractéristiques des SUV avec une silhouette dynamique de Fastback. »



Ce SUV coupé Peugeot 408 entend ainsi se distinguer côté style de ses aînés 2008, 3008 et 5008 à la physionomie plus sage et traditionnelle. Il a été conçu pour « proposer de nouvelles expériences » aux conducteurs, justifie la marque qui indique avoir recherché une haute efficience, tant en termes de design que d’ingénierie d’ailleurs.

On ignore pour l’heure les éléments qui façonneront la technologie au volant. On n’en sait pas davantage sur les éléments de confort de bord et sur les motorisations qui prendront place sous le capot de ce modèle inédit mais on imagine il faut le dire assez bien des solutions hybrides rechargeables, comme celles disponibles sur la nouvelle 308, et pourquoi pas aussi une variante 100 % électrique dès ses débuts.

Le Peugeot 408 sera officiellement dévoilé dans un mois, à la fin juin, avant sans doute une première sortie grand public en octobre à Paris, lors du Mondial de l’Auto.

Peugeot trouvera ainsi de quoi répondre à Renault, dont l'Arkana est solidement implanté dans le Top 10 des ventes en France depuis le début de l'année.