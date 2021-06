Hopium, la berline française à hydrogène, disponible à la commande

L'hydrogène garde un tas d'inconvénients en 2021, surtout dans le transport particulier. Réseau de distribution inexistant, coût, habitabilité très limitée (à cause des réservoirs). Des problèmes qui n'ont pas freiné Hopium, le petit artisan français fondé par un pilote de course.

Sous la start-up HMC (Hydrogen Motive Company), Hopium entend proposer une grande berline puissante et haut de gamme à une clientèle plutôt aisée. Le choix de l'hydrogène s'adapte bien à de grands véhicules du fait du volume de ces réservoirs, au nombre de trois sur la Machina. Un petit à l'arrière, et deux grands placés longitudinalement, là où se situe normalement le tunnel de transmission sur un véhicule thermique. La pile à combustible, elle, est placée à l'avant.

Le design de ce prototype de présérie (baptisé Alpha 0) est particulièrement fluide, sans fioriture, probablemetn taillé avant tout pour l'aérodynamisme.

Hopium, qui travaille avec le jeune designer Félix Godard, déjà passé par Tesla et Porsche (Mission E), annonçait il y a quelques mois un plein en 3 minutes et une vitesse maximale de 230 km/h. Quel sera le prix ? Où sera produite l'auto, et en quelle quantité ? Hopium donne désormais rendez-vous au premier trimestre 2022. La marque annonce tout de même les 1000 premiers exemplaires disponibles à la précommande, avec un acompte de 410 € (en référence au spectre lumineux de l‘hydrogène).