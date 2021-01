Hopium : des images de la plateforme de la berline à hydrogène française

L'hydrogène n'est pas la priorité de l'industrie automobile à l'heure actuelle, et pour tout un tas de raisons : réseau de distribution complexe et inexistant, coût de la pile à combustible, habitabilité très limitée (à cause des réservoirs). Mais ces problèmes sont contournés pour une petite marque telle que Hopium, fondée, rappelons-le, par un ancien pilote français d'endurance qui s'est mis à la tête d'un projet audacieux de voitures à hydrogène construite en France.

Sous la start-up HMC (Hydrogen Motive Company), Hopium entend proposer une grande berline puissante et haut de gamme à une clientèle plutôt aisée. Le choix de l'hydrogène s'adapte bien à de grands véhicules du fait du volume de ces réservoirs, au nombre de trois sur la Machina. Un petit à l'arrière, et deux grands placés longitudinalement, là où se situe normalement le tunnel de transmission sur un véhicule thermique. La pile à combustible, elle, est placée à l'avant.

Hopium, qui travaille avec le jeune designer Félix Godard, déjà passé par Tesla et Porsche (Mission E), annonce un plein en 3 minutes et une vitesse maximale de 230 km/h. Quel sera le prix ? Où sera produite l'auto, et en quelle quantité ? La réponse, probablement, d'ici cet été.