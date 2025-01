La toute petite Fiat Topolino devient moins chère

9 890€. Voilà le prix de base de la Fiat Topolino, que ce soit dans sa version fermée (« Topolino ») ou sa variante ouverte (« Dolcevita ») dépourvue de portes et dotée d’un toit ouvert surplombé d’une toile. C’est cher dans l’absolu, sachant que la toute nouvelle Citroën Ami restylée aux caractéristiques très proches s’affiche à partir de 7 990€ (alors que la nouvelle Mobilize Duo de Renault démarre à 9 990€). Surtout, ces quadricycles légers sans permis n’ont plus le droit au bonus écologique français de 900€, supprimé depuis le mois de décembre 2024.

Voilà pourquoi Fiat propose désormais des remises pour sa Topolino. La version fermée a droit à 1 000€, ce qui la met à 8 890€. Quant à la variante Dolcevita, elle reçoit 2 000€ et revient donc à 7 980€.

Plus craquante que la Citroën ?

A ces prix, la petite auto urbaine sans permis de Fiat devient évidemment plus intéressante, d’autant qu’elle reste plus mignonne que sa cousine française en termes de style et de finition. Rappelons cependant que ces engins se limitent à 45 km/h. Le Mobilize Duo de Renault, lui, peut atteinte 80 km/h dans sa version de 10 chevaux « Duo 80 Evo » proposée à 12 500€. Mais cette dernière n’a pas le droit non plus d’emprunter les autoroutes et les voies rapides.