Présentation - Fiat Topolino : la belle Ami italienne

Si ce n’est pas une bonne affaire, c’est au moins une belle affaire que cette Fiat Topolino qui sera vendue en France dans quelques semaines. Car si la sœur italienne a sans conteste remporté la palme du design dans la joute qui l’oppose à son clone français, la Citroën Ami a perdu au niveau de la facture.

3 000 euros de plus que l'Ami : le prix du design

La Citroën s’affiche à 6 900 € quand la Fiat démarre à 10 000 € environ (les prix définitifs seront connus plus tard). Mais qu’est ce qui peut justifier ces 3 000 € de différence ? La batterie de 5,4 kWh ? Elle est identique d’un modèle à l’autre. L’autonomie de 75 km ? Idem. Le confort ? Il est aux abonnés absents dans les deux cas.

En fait, tout est affaire de décor et de design. Si l’Ami dispose d’une ligne, et la revendique, totalement inexistante, la Topolino joue à fond le look latin et le néorétro. La face avant est clairement inspirée de la Fiat 500 des origines, quant à l’arrière, il diffère de cet avant, et c’est un premier indice pour l’augmentation de l’addition puisqu’il faut fabriquer deux pièces différentes, ce qui limite les économies d’échelle.

De leur côté, les jantes fleurent bon elles aussi la fin des années 50 et la 500. Mais pourquoi, dans ce cas, la baptiser Topolino, puisque ce nom est emprunté à la préhistoire de la 500, celle de 1936 qui avait pris ce surnom qui, en italien, signifie souris ? D’autant que la nouvelle Topolino électrique ne ressemble absolument pas à l’origine. La réponse est aussi simple qu’évidente : le nom 500 est déjà largement repris. Notons au passage que la toute première Topolino roulait à 85 km / h et que la nouvelle se limite à 45 km / h. En 87 ans, l’automobile est en perte de vitesse.

Mais Fiat ne mise pas tout sur sa Topolino fermée puisque la maison de Turin lance, en même temps, sa version cabriolet. Et là, tout est permis et tous les accessoires sont présents, de la galerie de coffre à l’ancienne, en passant par la capote aux couleurs d’une tente de plage ou d’un transat. À propos de plage, il est bon de prendre une douche en la quittant. Pas de souci : une douchette, avec sa réserve d’eau peut être installée, toujours en accessoire.

Évidemment, ce cabriolet, et ses accessoires, ont un coût qui n’est pas connu pour le moment. Mais on peut se livrer à quelques spéculations. Puisque la série limitée My Ami Buggy, dépourvue de toit elle aussi, s’est affichée à 10 500 €, on peut songer à un tarif de 12 500 € pour la Topolino Cabrio, sans la douche. C’est cher pour une auto sans permis ? Certes, mais ce tarif reste en deçà de nombreux modèles de fabricants classiques d’autos accessibles dès 14 ans. Des autos qui, même si elles sont plus confortables que la franco-italienne, ne peuvent rivaliser en termes de charme.